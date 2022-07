NON SI SA SE GLI ALIENI ESISTONO MA GLI IMBERCILLI DI CERTO SI’ – UNA MASNADA DI VANDALI HA IMBRATTATO LE MURA DEL PANTHEON SCRIVENDO CON VERNICE BLU “ALIENS EXIST” E DISEGNANDO DUE DISCHI VOLANTI STILIZZATI – SCOPRIRE I RESPONSABILI DELLO SFREGIO NON SARÀ FACILE DAL MOMENTO CHE LE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA DI QUELL’AREA ERANO FUORI USO (TRA L’ALTRO IL PANTHEON NON HA UN SISTEMA DI CONTROLLO ESTERNO…) - ANCHE LAPO ELKANN SI INCAZZA SU TWITTER

Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllare. Fotografia di una città dove TUTTO è permesso, nessuno paga MAI e la responsabilità è di NESSUNO — Lapo Elkann (@lapoelkann_) July 16, 2022

Beatrice Tominic per www.fanpage.it

pantheon roma imbrattato

"Aliens exist", gli alieni esistono. È questa la scritta comparsa due giorni fa sulle mura del Pantheon, insieme al disegno di due dischi volanti stilizzati. Uno dei monumenti più famosi della città di Roma, costruito quasi 2000 anni fa, è stato sfregiato da alcuni vandali armati di vernice blu.

A scoprire la vernice sul muro, ormai deturpato, del monumento, sono stati i residenti della zona e la Sovrintendenza, che già si è organizzata per cancellare lo sfregio e far tornare il muro del Pantheon come era prima.

Le indagini: le telecamere fuori uso

Secondo le prime ipotesi, lo sfregio sarebbe comparso nella notte fra lunedì 11 e martedì 12 luglio. Come si legge ne il Corriere della Sera, le forze dell'ordine hanno immediatamente ricercato le telecamere per esaminare eventuali video, ma il circuito esterno di video sorveglianza sembra che fosse fuori uso: il Pantheon, come ha raccontato al quotidiano uno dei negozianti della zona, ne sarebbe completamente sprovvisto almeno all'esterno e anche quelle dei negozi circostanti non avrebbero ripreso la scena.

pantheon roma imbrattato 2

"Condividiamo il sistema di videocontrollo con la diocesi all'interno, mentre all'esterno le telecamere presenti sono sotto la responsabilità del comune, ma credo che quelle ormai facciano parte di un circuito dismesso tempo fa e mai ripristinato – ha dichiarato Gabriella Musto, la direttrice del Pantheon – Fino a quindici anni fa il complesso del Pantheon era protetto da una cancellata, poi tolta tra mille polemiche: adesso è in corso un dibattito interno ai Beni Culturali sull'opportunità di ripristinare queste chiusure."

pantheon roma

Le dimensioni dello sfregio in vernice blu sono piuttosto grandi, ma la Sovrintendenza statale ha già commissionato ad alcuni restauratori il compito di rimuoverlo. "Mi è appena arrivata la loro relazione: servirà un solvente e poi un tecnica laser che sembra essere sicura e veloce – ha spiegato Mariastella Margozza, direttrice dei musei statali di Roma – Fra lunedì e martedì prossimo dovremmo essere riusciti a cancellare questo scempio".

Altri sfregi simili, inoltre, sono stati utilizzati per segnare anche i muri di antichi palazzi su via Monterone: "All'inizio abbiamo pensato a qualche setta esoterica legata alla specificità del Pantheon storicamente collocato tra sacro e profano, ma poi ci sono giunte voci inquietanti che legano questo fatto allo scenario politico degli ultimi giorni."

pantheon

Come documentato da Fanpage.it, oltre a quello dei vandali il Pantheon è vittima di un altro problema: quello del bagarinaggio sulle visite di gruppo illegali.

Nel fine settimana i bagarini avvicinano i turisti rimasti fuori dal Pantheon (per entrare nel weekend serve prenotare anche se il biglietto resta gratuito), proponendo loro di entrare in gruppo, con un tour. Le presunte guide forniscono ai turisti cuffie ed una radiolina e il biglietto per entrare: partecipare, però, costa 15 euro a persona.

PANTHEON PANTHEON PANTHEON PANTHEON PANTHEON videomapping pantheon 2 PANTHEON VIDEOCITTA