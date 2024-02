14 feb 2024 12:38

NON SIAMO MICA POLLI - A CUBA TRENTA PERSONE HANNO RUBATO 133 TONNELLATE DI CARNE DI POLLO - COSA NE HANNO FATTO? L'HANNO RIVENDUTA AL MERCATO NERO PER COMPRARE POI ELETTRODOMESTICI, COMPUTER E TELEVISORI - IN TOTALE SONO STATE FREGATE 1660 CONFEZIONI DI CARNE, UNA QUANTITÀ CHE EQUIVALE AL CONSUMO DI UN MESE PER UNA PROVINCIA DI MEDIE DIMENSIONI DELL'ISOLA...