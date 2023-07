26 lug 2023 11:36

NON SIAMO NOI A ESSERE SNOB, SIETE VOI A ESSERE POVERACCI - "REPUBBLICA" SCOMODA IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NEW YORK, FABIO FINOTTI, PER UNA DIFESA DI ALAIN ELKANN DOPO LE POLEMICHE PER IL RACCONTO SCRITTO SU UN TRENO PER FOGGIA: “I LANZICHENECCHI, QUESTI GIOVANI BARBARI CHE VIAGGIANO IN PRIMA CLASSE, MERITANO UNA DIFESA A SPADA TRATTA? I GIOVANI NON VEDONO. DISSOLVONO TUTTO QUELLO CHE SFIORANO, PERCHÉ NON LO RICONOSCONO, NON AMMETTONO LA SUA ESISTENZA. GLI ATTACCHI DAI SOCIAL? È LA CIECA PREPOTENZA DEL GRUPPO, MENTRE LA CULTURA È UN VEZZO DA SNOB…”