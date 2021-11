NON SIETE STATO, VOI - LA PROCURA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER 108 TRA AGENTI E FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LE VIOLENZE IN CARCERE AI DANNI DEI DETENUTI COMMESSE IL 6 APRILE 2020 - I REATI CONTESTATI A VARIO TITOLO SONO QUELLI DI TORTURA, LESIONI, ABUSO DI AUTORITÀ, FALSO IN ATTO PUBBLICO E COOPERAZIONE NELL'OMICIDIO COLPOSO DI UN DETENUTO ALGERINO...

carcere di santa maria capua vetere

(ANSA) - La Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per la vicenda delle violenze in carcere ai danni dei detenuti ha chiesto il rinvio a giudizio per 108 tra agenti e funzionari dell'amministrazione penitenziaria. Per 12 indagati ha chiesto l'archiviazione ma è probabile che ai 12 venga comunque notificato un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per non aver, in qualità di pubblici ufficiali, denunciato quello che stava accadendo in carcere. L'udienza preliminare si terrà mercoledì 15 dicembre (9.30). Al centro della vicenda le violenze commesse da agenti della polizia penitenziaria nel carcere sammaritano il 6 aprile 2020.

pestaggi santa maria capua vetere

Tra coloro che rischiano il processo vi sono Pasquale Colucci, comandante del Nucleo Operativo Traduzioni e Piantonamenti del centro penitenziario di Secondigliano e comandante del gruppo di 'Supporto agli interventi', tuttora agli arresti domiciliari, l'ex capo delle carceri campane Antonio Fullone, interdetto dal servizio, Tiziana Perillo, comandante del Nucleo Operativo Traduzioni e Piantonamenti di Avellino, Nunzia Di Donato, comandante del nucleo operativo 'Traduzioni e piantonamenti' di Santa Maria Capua Vetere; Anna Rita Costanzo, commissario capo responsabile del reparto Nilo (ai domiciliari), l'ex comandante della polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere Gaetano Manganelli (ai domiciliari).

pestaggi santa maria capua vetere

I reati contestati a vario titolo sono quelli di tortura, lesioni, abuso di autorità, falso in atto pubblico e cooperazione nell'omicidio colposo di un detenuto algerino. Per la morte del detenuto extracomunitario, tra le vittime delle violenze, l'accusa riguarda 12 indagati. L'udienza è stata fissata dal gip Pasquale D'Angelo nell'aula bunker dello stesso carcere.

le foto usate per il depistaggio sulle violenze a santa maria capua vetere 11 le foto usate per il depistaggio sulle violenze a santa maria capua vetere 12 le foto usate per il depistaggio sulle violenze a santa maria capua vetere 10 le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 2 le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 11 le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 3 le foto usate per il depistaggio sulle violenze a santa maria capua vetere 8 le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 6 le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 10 le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 4 pestaggi santa maria capua vetere