8 mar 2023 17:07

NON SOLO BERGAMO: ANCHE A ROMA È STATA APERTA UN’INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL COVID! GLI EX MINISTRI DELLA SALUTE, ROBERTO SPERANZA, GIULIA GRILLO E BEATRICE LORENZIN SONO INDAGATI PER OMISSIONE IN ATTI D’UFFICIO – SI TRATTA DI UNO STRALCIO DELL’INCHIESTA DI BERGAMO SULLA MANCATA ZONA ROSSA, TRASFERITO A ROMA PER COMPETENZA TERRITORIALE