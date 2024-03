NON SOLO CANZONETTE - SPOTIFY SI BUTTA SULLA "DIDATTICA A DISTANZA": LA PIATTAFORMA DI STREAMING MUSICALE HA LANCIATO UNA SEZIONE PER I VIDEO CORSI ONLINE - L'OBIETTIVO DEL COLOSSO SVEDESE È DI COMPETERE CON LE PRINCIPALI PIATTAFORME DI "E-LEARNING", FORTE DEL FATTO CHE MOLTI UTENTI USANO GIÀ SPOTIFY PER MOTIVI DI ISTRUZIONE GRAZIE AD ALCUNI PODCAST…

(ANSA) - Solo qualche settimana dopo aver lanciato una sezione con i video musicali, anche in Italia, Spotify rende disponibile un'ulteriore novità. Gli utenti nel Regno Unito hanno infatti la possibilità di accedere ad un menu che include video corsi. In questo modo, Spotify si pone in diretta competizione con piattaforme di e-learning dedicate, ampliando la sua offerta.

Nella fase di sperimentazione, che potrebbe essere allargata anche ad altri paesi, sono partner dell'iniziativa Bbc Maestro, Skillshare, Thinkific e PlayVirtuoso. I corsi saranno disponibili sia nelle applicazioni per dispositivi mobili che sulla versione navigabile da computer. La modalità di erogazione proposta è identica a quella che riguarda gli audiolibri: un numero limitato di lezioni gratuite e l'opportunità di acquistare l'intero corso se interessati.

Come spiegato da Mohit Jitani, direttore del prodotto di Spotify, in un'intervista al sito The Verge, le persone usano già Spotify per motivi di istruzione grazie ad alcuni podcast, quindi ha senso sperimentare offrendo più contenuti educativi. "Una delle tendenze più interessanti che abbiamo iniziato a notare è che sempre più persone accedono a Spotify con l'intento di imparare", afferma Jitani.

"Partendo da qui siamo giunti alla conclusione che forse valeva la pena andare oltre e offrire un servizio più strutturato". La stessa Spotify, in una nota, ricorda che circa la metà dei suoi abbonati Premium ha ascoltato almeno un podcast a tema educativo durante la navigazione. L'azienda tratterrà una commissione sui corsi venduti attraverso la sua piattaforma. Le singole lezioni dovranno rispettare le regole di pubblicazione, con un meccanismo di segnalazione che permetterà di bloccare un contenuto se ritenuto lesivo delle policy del gruppo.