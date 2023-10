NON SOLO GAZA: IL FRONTE DEL NORD È GIÀ APERTO – ISRAELE HA INIZIATO AD EVACUARE LA POPOLAZIONE CHE RISIEDE A MENO DI DUE CHILOMETRI DAL CONFINE CON IL LIBANO. DA GIORNI LE MILIZIE DI HEZBOLLAH LANCIANO RAZZI VERSO LO STATO EBRAICO. L’ULTIMO, PER UN ERRORE DI CALCOLO, HA COLPITO LA BASE UNIFIL, DOVE CI SONO I SOLDATI ITALIANI – E TEL AVIV RISPONDE CON RAID AEREI…

ISRAELE INIZIA SGOMBERO CIVILI SUL CONFINE COL LIBANO

CARRO ARMATO ISRAELIANO

(ANSAmed) - In seguito agli scontri a fuoco avvenuti negli ultimi giorni il ministero della Difesa israeliano ha deciso di evacuare la popolazione che risiede a ridosso del confine con il Libano ad una distanza inferiore a 2 chilometri. Un comunicato del ministero precisa che si tratta in tutto di 28 località fra cui la cittadina di Metulla. Ieri attacchi giunti dal Libano hanno provocato in quella zona la morte di due israeliani, un militare ed un civile. Sempre ieri le autorità militari hanno vietato l'ingresso in una fascia della profondità di quattro chilometri lungo l'intero confine con il Libano.

NUOVO RAID DI ISRAELE CONTRO STRUTTURE HEZBOLLAH IN LIBANO

i fronti della guerra - israele gaza cisgiordania libano egitto

(ANSA) - L'esercito di Israele ha condotto ieri sera un altro attacco in Libano contro le infrastrutture del gruppo militante islamico sciita Hezbollah, riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). "Poco fa l'Idf ha colpito le infrastrutture militari di Hezbollah in Libano in risposta agli spari di domenica verso il territorio israeliano", si legge in un comunicato pubblicato sul sul canale Telegram dell'esercito di Israele.

Lo scambio di colpi tra lo Stato ebraico e gli Hezbollah sta aumentando. Ieri per tutto il giorno si sono susseguiti lanci di razzi e missili anti-tank da parte dei miliziani sciiti, che hanno ucciso un soldato israeliano e ferito altri quattro. Mentre l'esercito - che ha risposto ai lanci con raid e artiglieria - è stato costretto a vietare l'ingresso di tutti i civili fino a 4 chilometri dal confine con il Libano. Al tempo stesso, è stato ordinato ai residenti delle zone di confine di restare vicino ai rifugi. Un razzo di Hezbollah ha tra l'altro colpito per un errore il quartiere generale del contingente Unifil nel sud del Libano, senza tuttavia causare vittime.

INFILTRAZIONE ARMATA IN ISRAELE DAL LIBANO UNA POSTAZIONE DEI GIORNALISTI DELL’AGENZIA REUTERS È STATA COLPITA MENTRE TRASMETTEVA IMMAGINI IN DIRETTA DAL CONFINE TRA LIBANO E ISRAELE