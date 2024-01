23 gen 2024 17:55

NON SOLO OSCAR GIANNINO: ANCHE IN AFRICA, MILLANTANO TITOLI DI STUDIO MAI CONSEGUITI - IL PRESIDENTE DEL SUDAFRICA, CYRIL RAMAPHOSA, HA LICENZIATO SENZA PREAVVISO LA SUA CONSIGLIERA ECONOMICA THABI LEOKA: AVEVA SOSTENUTO DI AVER CONSEGUITO UN DOTTORATO ALLA "LONDON SCHOOL OF ECONOMICS" (LSE) MA I GIORNALISTI L'HANNO SBUGIARDATA...