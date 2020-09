NON SOLO PECULATO: SI ALLUNGA LA LISTA DELLE ACCUSE A ANGELO BECCIU CHE POTREBBE ESSERE INDAGATO ANCHE PER FAVOREGGIAMENTO (MA POTREBBE APRIRSI UN VENTAGLIO DI IMPUTAZIONI MOLTO PIÙ VASTO) - LE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLA SOCIETÀ “ANGEL’S”, GUIDATA DAL FRATELLO, CHE GRAZIE ALL’EX CARDINALE AVEVA OTTENUTO IMPORTANTI PARTNERSHIP…

Estratto dell’articolo di Massimiliano Coccia per “la Repubblica”

[…] «Ancora non so di cosa sono accusato» si è sfogato Becciu con alcune delle persone che lo hanno raggiunto al telefono. Ma l'attesa non dovrebbe essere lunga. Un avviso di garanzia potrebbe essergli notificato nei primi giorni della settimana, se non già domani, un atto che formalmente lo renderà indagato.

Al reato di peculato si aggiungerà quello di favoreggiamento e connesso a questo potrebbe aprirsi un ventaglio di imputazioni molto vasto. Infatti, come racconta l'inchiesta su L'Espresso oggi in edicola, oltre ai finanziamenti a fondo perduto alla Cooperativa "Spes" del fratello Tonino presi dall'8 per 1000 e dall'Obolo di San Pietro, oltre agli infissi fatti realizzare con incarico diretto al fratello Francesco (titolare di una ditta di falegnameria) e alle partnership per la società Angel's, retta da un terzo fratello, Mario, gli inquirenti sono convinti di avere in mano documentazione importante anche sul ruolo di Becciu nella vicenda della compravendita del palazzo di Londra, vicenda che di fatto ha prosciugato le casse della segreteria di Stato esponendo la Santa Sede alla morsa incrociata di una rete di broker.

[…] la rete di potere del cardinale si sarebbe iniziata a sfaldare proprio con l'affare del palazzo di Londra, sia perché i meccanismi anticorruzione messi in atto dalla Santa Sede hanno creato delle strettoie e sia perché i defenestrati da Becciu in vari settori della Curia hanno iniziato a reagire, collaborando con gli inquirenti per ricostruire il quadro di insieme.

[…] Ma non è solamente la magistratura dello Stato più piccolo del mondo a muoversi. C'è attesa anche sul versante italiano dove gli uomini della Guardia di Finanza stanno vagliando i documenti della Angel's srl, che tramite la Procura di Roma, grazie ad una rogatoria, sarebbero già stati inviati ai promotori di giustizia della Santa Sede. […]