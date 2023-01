NON SOLO QUELLO DEL PADRINO, NEL COVO DI MESSINA DENARO ANCHE IL POSTER DEL JOKER – LA PASSIONE DEL BOSS MAFIOSO PER I CRIMINALI - SOTTO IL POSTER DEL "JOKER" ANCHE UNA FRASE: "C'È SEMPRE UNA VIA D'USCITA, MA SE NON LA TROVI SFONDA TUTTO". I TRE COVI E LE ABITAZIONI SEQUESTRATE AI FIANCHEGGIATORI DI MATTEO MESSINA DENARO SONO DIVENTATI TERRITORIO DI CACCIA DEGLI SPECIALISTI DEL RIS

Estratto dell’articolo di Salvo Palazzolo e Francesco Patanè per repubblica.it

poster joker nel covo di messina denaro

Non solo il poster del "Padrino", anche quello del "Joker". Matteo Messina Denaro aveva una passione per i criminali raccontati dal cinema. E nel salone del suo appartamento di via Cb 31 li aveva messi in bella mostra. Sotto il poster del "Joker" anche una frase: "C'è sempre una via d'uscita, ma se non la trovi sfonda tutto"

(...)

Se a Palermo cominciano ad arrivare i provvedimenti cautelari a Campobello di Mazara I tre covi e le abitazioni sequestrate ai fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro sono diventati territorio di caccia degli specialisti del Ris e della polizia scientifica. Le tute bianche sono al lavoro per esaminare ogni millimetro quadrato a caccia della più piccola traccia utile a ricostruire la rete di coperture e connivenze, ma anche di covi e rifugi sicuri dell'ormai ex primula rossa. Vicolo San Vito, via Maggiore Toselli, via San Giovanni, via Cusmano. Soprattutto quest'ultima che ieri è stata sequestrata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, guidati dal procuratore aggiunto Paolo Guido.

poster padrino nel rifugio di matteo messina denaro il terzo covo di matteo messina denaro messina denaro i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 1 i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 2 i luoghi di matteo messina denaro 1