NON SOLO GLI SPORT "VERI", L'ARABIA SAUDITA METTE LE MANI ANCHE SU QUELLI "VIRTUALI" - IL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN VUOLE TRASFORMARE IL SUO PAESE NEL "CENTRO GLOBALE PER IL SETTORE DEI VIDEOGAME E DEGLI ESPORT" - NEGLI ULTIMI 18 MESI "SAVVY GAMES", IL FONDO DA 38 MILIARDI DI PROPRIETA' DEL PUBLIC INVESTMENT FUND, HA SPESO OLTRE 8 MILIARDI IN ACQUISIZIONI DI QUOTE IN AZIENDE DI GIOCHI E SQUADRE DI E-SPORTS IN TUTTO IL MONDO - IL PIANO DI "MBS": ENTRO IL 2030 IL GAMING DOVRÀ CONTRIBUIRE ALL'1% DEL PIL NAZIONALE, CON 250 AZIENDE DI VIDEOGIOCHI, CHE CREERANNO 39.000 POSTI DI LAVORO…

Giulia Cimpanelli per www.repubblica.it

mohammed bin salman

[…] Mohammed bin Salman, 37 anni, grandi appassionato di videogiochi […], grazie a Savvy Games, fondo da 38 miliardi di dollari di proprietà esclusiva del Public Investment fund dell'Arabia Saudita, sta cercando di comprare l'industria dei videogiochi globale.

Lo scorso aprile Savvy Games ha acquistato per 4,9 miliardi di dollari Scopely, una delle software house americane di videogames in più rapida crescita. Questo è soltanto uno degli investimenti del paese mediorientale nel settore: "l'Arabia Saudita diventerà entro i prossimi sette anni il centro globale per il settore dei videogame e degli eSport", ha dichiarato il principe. Il gaming dovrà contribuire all'1% del pil nazionale, con 250 aziende di videogiochi e studi in loco, che creeranno 39.000 posti di lavoro, entro il 2030.

SAVVY GAMES

Gli investimenti

Negli ultimi 18 mesi i sauditi hanno speso già 8 miliardi in acquisizioni di quote in aziende di giochi in tutto il mondo[…] In Nintendo l'Arabia Saudita aveva prima aumentato le quote azionarie fino a superare il 7%, quindi il fondo pubblico d'investimento ha raggiunto l'8,26% posizionandosi di fatto come il più grande azionista straniero del colosso giapponese.

GAMING

Nel 2022 Savvy Games ha acquisito per 1,5 miliardi di dollari le aziende e-sport ESL e Face It. […]L'idea del paese arabo è quello di differenziarsi rispetto al petrolio costruendo da zero una industria. I videogiochi sono popolari in Arabia Saudita, dove il 70% della sua popolazione di 36 milioni di abitanti ha meno di 35 anni.

ESPORTS 2

L'innovazione in Arabia Saudita

Ma gli investimenti in innovazione e hi-tech non sono nuove al Paese che, lo scorso anno, ha stanziato 6,4 miliardi di dollari in investimenti in tecnologie del futuro e nelle startup. L'Arabia Saudita è il più grande mercato tecnologico della regione MENA, con un settore che vale più di 40 miliardi di dollari. Sembra che il Paese offra a queste aziende cifre da capogiro per assicurarsele e convincerle a trasferirsi.

SAVVY GAMES

In passato il Public Investment fund aveva investito principalmente nello sport, acquistando squadre di calcio come l'inglese Newcastle United e nel golf. […]

