NON SONO UNA BUTINA - VI RICORDATE DELLA SPIA RUSSA CONDANNATA NEGLI STATI UNITI DOPO AVER CERCATO DI INFILTRARSI NELLA NATIONAL RIFLE ASSOCIATION, LA LOBBY AMERICANA DELLE ARMI? È STATA LIBERATA E SARÀ RIMPATRIATA A MOSCA, DOPO LE PROTESTE DEL CREMLINO SULLA SUA DETENZIONE - PUTIN AVEVA DEFINITO “ARBITRARIA” LA SENTENZA E… – VIDEO

maria butina 6

(ANSA) - E' stata liberata e sarà rimpatriata a Mosca la 'spia' russa Maria Butina, 31 anni, condannata a 18 mesi di carcere lo scorso aprile dopo essersi dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti per aver cercato di infiltrare la potente lobby delle armi Nra e di creare canali di comunicazione occulta tra il governo russo e il Partito Repubblicano e il suo allora candidato alla presidenza Donald Trump. Mosca aveva protestato per la sua detenzione e Vladimir Putin aveva definito "arbitraria" la sentenza. La donna, che aveva già scontato nove mesi dopo l'arresto, non è stata condannata per spionaggio ma per aver agito come un agente straniero.

