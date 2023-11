NON SORPRENDIAMOCI SE I SOCIAL SONO UN LETAMAIO: IN ITALIA CI SONO SOLAMENTE 724 MODERATORI PER 110 MILIONI DI UTENTI! - IL SOCIAL CON PIU' CONTROLLI È TIKTOK, CON 430 MODERATORI, MENTRE QUELLA CON MENO E' X (TOH, CHE SORPRESA!), CON SOLAMENTE 2 - DIFFICILE CHE CON COSI' POCHI MODERATORI SI RIESCANO A FILTRARE TUTTI I CONTENUTI CHE VENGONO PUBBLICATI E...

Estratto dell'articolo di Emanuele Capone per www.lastampa.it

Alla domanda “quanti moderatori impiegate?” e alla ancora più precisa “quanti sono i moderatori che parlano italiano?”, per anni i responsabili di più o meno tutti social network hanno risposto più o meno tutti allo stesso modo, fra “preferiamo non divulgare questo dato” o “non divulghiamo queste informazioni” o anche “non abbiamo questo tipo di dati per i singoli Paesi”.

quello del moderatore delle piattaforme social è un lavoro che si preferisce tenere un po’ nell’ombra. Perché è un lavoro difficile, faticoso e stressante ma allo stesso tempo importante, delicato e fondamentale.

IL BALLETTO DI CIFRE SUGLI UTENTI MENSILI

Questa riservatezza è in gran parte finita grazie all’arrivo del Digital Services Act, la legge che regolamenta le operazioni dei social network nel territorio dell’Unione europea […] e anche li obbliga alla diffusione di report periodici sulla moderazione dei contenuti e sul personale umano impiegato a questo scopo.

[…] in tutta l’Unione europea, i moderatori dei principali social network che capiscono l’italiano (attenzione: non necessariamente italiani) sono appena 724. Per tutti, in totale. Poco più di 700 persone a moderare i contenuti su 6 fra i siti più frequentati nel nostro Paese. Detto in altro modo: 724 persone a moderare i contenuti postati su 6 siti che mensilmente hanno in totale circa 110 milioni di account attivi. […]

Nel dettaglio: sono 430 i moderatori per l’italiano su TikTok, 179 per le due piattaforme di Meta, 91 per YouTube, 13 per LinkedIn e appena 2 (sì, solo due) per Twitter, che ora si chiama X. Il quadro è sconfortante in termini assoluti ma lo è ancora di più se si fanno le proporzioni: Meta ha un moderatore in grado di capire l’italiano ogni 200mila utenti italiani, LinkedIn ne ha uno ogni 400mila utenti, YouTube sta a 1 ogni 440mila utenti. Ai due estremi ci sono TikTok e Twitter: la piattaforma di ByteDance, […] con 1 moderatore ogni 46mila utenti italiani; quella dei cinguettii, […] sta addirittura a 1 moderatore ogni 2,6 milioni di utenti. […]

Insomma, come si capisce: la strada per una corretta ed efficace moderazione è ancora lunga, in salita e decisamente non facile. Perché se è vero che le IA possono aiutare molto in questo campo, è altrettanto vero che non possono fare tutto da sole, che spesso sbagliano e che l’intervento umano è ancora risolutivo e determinante. O almeno lo sarebbe, se ci fossero più umani a fare questo delicato lavoro.

