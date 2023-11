21 nov 2023 12:36

NON SORPRENDIAMOCI DELLE STRAGI SULLE NOSTRE STRADE - I DATI DEL RAPPORTO ANAS SUI COMPORTAMENTI DEGLI ITALIANI AL VOLANTE SONO INQUIETANTI: IL 10% AMMETTE DI AVER GIRATO VIDEO MENTRE ERA ALLA GUIDA, QUASI IL 40% NON CONOSCE LA DISTANZA DI SICUREZZA TRA I VEICOLI E PIU' DELLA METÀ NON USA LE FRECCE PER SEGNALARE I SORPASSI - SOLO NEL 2022 CI SONO STATI 3.159 MORTI SULLE STRADE: EPPURE LA MAGGIOR PARTE DEI NOSTRI COMPATRIOTI SI DA’ UN "9" COME PILOTI… – VIDEO





Estratto dell'articolo di Luca Valdiserri per il "Corriere della Sera" guida con cellulare 12 Ci diamo un 9 come piloti — alla Verstappen o alla Leclerc — ma giudichiamo da 5,5 il comportamento degli altri al volante. La versione rovesciata delle nostre responsabilità alla guida, dove abbiamo sempre ragione e mai torto, spiega perché fermare la strage sulle strade — 3.159 morti nel 2022; dati Istat — richiede una vera rivoluzione culturale. […] ANAS - REPORT STILI DI GUIDA - OBIETTIVO ZERO VITTIME Lo studio su un campione di 4.000 intervistati, condotto da Csa Research, rivela dati inquietanti. Ad esempio emerge che il 10% degli italiani gira un video con lo smartphone mentre è al volante[…] Il distanziamento minimo tra i veicoli è quasi sconosciuto: su un totale di oltre 102 mila veicoli al giorno osservati lungo tre direttrici stradali in gestione ad Anas, nel 38,5% dei casi la distanza di sicurezza non è stata rispettata. Il 50,9% non usa le «frecce» per segnalare un sorpasso, il 72,6% non usa le cinture di sicurezza sui sedili posteriori anche se sono obbligatorie. […] EDOARDO VALENTE - PRESIDENTE ANAS ALDO ISI - AD DI ANAS