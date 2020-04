NON TE LO DIGOS DUE VOLTE – PERQUISITA LA CASA DI ALESSANDRO MAIORANO, LO "STALKER" DI MATTEO RENZI. GLI AGENTI HANNO SEQUESTRATO DOCUMENTI INFORMATICI, PERCHÉ ERA SOPRATTUTTO VIA INTERNET CHE L’UOMO SI SCAGLIAVA CONTRO IL SENATORE DI RIGNANO – MAIORANA ERA USCIERE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE DAI TEMPI IN CUI ERA PRESIDENTE MATTEUCCIO, E DA ALLORA…

Le sue esternazioni e le denunce contro Matteo Renzi sono diventate una consuetudine per i fiorentini. E non è storia recente, perché ormai se ne parla da più di tre lustri. Da quando Alessandro Maiorano, usciere della Provincia (di cui l’attuale leader di Italia Viva era presidente), aveva iniziato ad accusare Matteo di ogni intrigo e malefatta politica e non e soprattutto di aver sperperato denaro pubblico. Tanto da dove incassare un bel po’ di querele per diffamazione scaturite anche in un processo ancora in corso. Ma oggi, all’età di 59 anni, sembrano essere arrivati nuovi guai per Maiorano. La Digos ha infatti perquisito la sua casa di Prato e, come riporta la cronaca di Firenze della Nazione, sequestrato documenti per lo più informatici. Perché era soprattutto via Internet che Maiorano, difeso da uno dei principi del Foro, l’avvocato Carlo Taormina, scagliava i suoi strali velenosi contro l’ex presidente del consiglio.

La perquisizione, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata decisa dalla procura dopo un ennesimo esposto presentato da Renzi. Non solo contro l’ex portiere della Provincia, ma anche contro il vicino di casa che filmò i figli mentre giocavano a pallone in giardino. Il video fece il giro dei social, con tanto di falso commento su inesistenti violazioni del decreto per l’emergenza virus, diventando l’esempio di una clamorosa fake news poi smentita dallo stesso Renzi. In questo caso però la vicenda non pare avesse collegamenti con l’uomo sospettato di atti persecutori contro Renzi. E lo stesso Maiorano aveva scritto sui social che quel video non c’entrava nulla con lui.

