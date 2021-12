NON TI E' PIACIUTO IL LIBRO DI XI JINPING? TIENITELO PER TE - LA CINA HA CHIESTO AD AMAZON DI RIMUOVERE DAL PORTALE LOCALE TUTTE LE RECENSIONI AL VOLUME "GOVERNARE LA CINA" DEL PRESIDENTE - SECONDO LA REUTERS, LA DECISIONE E' STATA PRESA DOPO CHE UN ACQUIRENTE AVEVA LASCIATO UN COMMENTO NEGATIVO - LA PIATTAFORMA DI ECOMMERCE E' APPRODATA NEL PAESE DEL 2004 E OGGI IL MERCATO VALE IL 40% DI QUELLO GLOBALE...

Dagotraduzione dal New York Post

Il libro di Xi Jinping

Non ti è piaciuto il libro del presidente cinese Xi Jinping? Tieni la bocca chiusa.

Questo è quello che la Cina ha detto ad Amazon, secondo un nuovo rapporto, quando il paese ha spinto il portale a cancellare tutti i commenti e le recensioni relativi a "The Governance of China", un compendio dei discorsi e degli scritti di Xi.

E Amazon ha rispettato la richiesta. È un altro esempio di un'azienda statunitense che si piega alla pressione cinese per continuare a fare affari nell'enorme economia. L'editto del governo è stato consegnato due anni fa, secondo il rapporto Reuters che cita due persone che avevano familiarità con la questione, ma non era mai stato divulgato prima.

Ora, sui siti Amazon accessibili in Cina, non ci sono recensioni o valutazioni a stelle per il libro. La richiesta di censura è stata avanzata dopo che alcuni revisori hanno dato al tomo del leader voti tutt'altro che eccezionali.

Negozi Amazon 3

Secondo una fonte, è stata una recensione negativa che ha portato al divieto all'ingrosso di recensioni e valutazioni sul libro. Il divieto riguardava la quotazione Amazon del libro in Cina.

«Penso che il problema fosse qualsiasi cosa sotto le cinque stelle», ha detto una delle fonti a Reuters.

Amazon ha accettato la richiesta come prezzo per fare affari in Cina, garantendo la sua capacità di prosperare nel paese più popolato del mondo.

Altri libri su Amazon.cn, tuttavia, sembrano avere recensioni e valutazioni, secondo The Post. E le valutazioni e le recensioni sono una parte fondamentale del modo in cui Amazon fa affari, aiutando ad alimentare algoritmi che portano le persone ad altre cose che potrebbero essere interessanti da acquistare.

xi jinping

Amazon ha affermato che «è conforme a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, ovunque operiamo, e la Cina non fa eccezione». Ma la società con sede a Seattle ha riconosciuto le sfide che deve affrontare in Cina in un documento informativo interno del 2018, secondo il rapporto.

Tra i “problemi centrali” che Amazon deve affrontare in Cina: «Il controllo ideologico e la propaganda sono il fulcro del kit di strumenti per il partito comunista per raggiungere e mantenere il suo successo», osserva il documento. «Non stiamo giudicando se sia giusto o sbagliato».

Xi Jinping

Altre società, tra cui Canada Goose, Nike, Adidas e altre, sono state recentemente prese di mira dal governo cinese, che sta assumendo una posizione aggressiva nei confronti delle società che parlano di diritti umani e altre questioni in Cina.

Amazon è entrata in Cina nel 2004 nel tentativo di lanciare Kindle, il suo lettore di e-book.

Secondo il documento interno di Reuters, entro la fine del 2017, la Cina era diventata il più grande mercato globale di Kindle, rappresentando il 40% del suo volume di vendite globali.