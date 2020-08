NON TI CONOSCO, MASCHERINA! – BECCHI E TARRO TRADUCONO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI HONG KONG CHE SOSTIENE CHE INDOSSARE MASCHERINE FUORI DAGLI OSPEDALI NON SERVE A NIENTE – L’IGIENE DELLE MANI, LA PULIZIA DELLE SUPERFICI E TUTTE LE “MISURE NON FARMACEUTICHE PER L’INFLUENZA PANDEMICA IN AMBIENTI NON SANITARI” SMONTATE UNA PER UNA…

Da questo studio scientifico ben documentato risulta che le mascherine fuori dagli ospedali non hanno avuto alcun effetto nel contrasto della diffusione del virus. — Paolo Becchi (@pbecchi) August 4, 2020

Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings - Personal Protective and Environmental Measures - LO STUDIO ORIGINALE: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

Misure non farmaceutiche per l'influenza pandemica in ambienti non sanitari: misure di protezione personale e ambientali

Riassunto e traduzione di Paolo Becchi e Giulio Tarro

Riassunto

PAOLO BECCHI

Ci sono state 3 pandemie influenzali nel 20 ° secolo e 1 finora nel 21 ° secolo. Le autorità sanitarie locali, nazionali e internazionali aggiornano regolarmente i loro piani per mitigare la prossima pandemia influenzale alla luce delle ultime prove disponibili sull'efficacia delle varie misure di controllo nel ridurre la trasmissione.

Qui, esaminiamo la base di prove sull'efficacia delle misure di protezione personale non farmaceutiche e delle misure di igiene ambientale in contesti non sanitari e discutiamo la loro potenziale inclusione nei piani pandemici.

Sebbene gli studi meccanicistici supportino il potenziale effetto dell'igiene delle mani o delle maschere facciali, le prove di 14 studi randomizzati controllati di queste misure non supportano un effetto sostanziale sulla trasmissione dell'influenza confermata in laboratorio.

GIULIO TARRO

Allo stesso modo abbiamo trovato prove limitate sull'efficacia di una migliore igiene e pulizia ambientale. Abbiamo identificato diverse importanti lacune di conoscenza che richiedono ulteriori ricerche, soprattutto una migliore caratterizzazione delle modalità di trasmissione da persona a persona.

Le pandemie influenzali si verificano a intervalli irregolari quando nuovi ceppi del virus dell'influenza A si diffondono nell'uomo (1). Le pandemie influenzali causano un impatto sanitario e sociale considerevole che supera quello delle tipiche epidemie influenzali stagionali (interpandemiche).

john mcafee con un tanga come mascherina

Una delle caratteristiche delle pandemie influenzali è l'elevata incidenza di infezioni in tutti i gruppi di età a causa della mancanza di immunità della popolazione. Sebbene i vaccini antinfluenzali siano la pietra angolare del controllo dell'influenza stagionale, non si prevede che vaccini specifici per un nuovo ceppo pandemico siano disponibili per i primi 5-6 mesi della prossima pandemia.

In alcune località saranno disponibili farmaci antivirali per il trattamento di infezioni più gravi, ma è improbabile che siano disponibili nelle quantità che potrebbero essere necessarie per controllare la trasmissione nella comunità generale. Pertanto, gli sforzi per controllare la prossima pandemia dipenderanno in gran parte da interventi non farmaceutici.

guanti e mascherine 3

La maggior parte delle infezioni da virus influenzali causa una malattia lieve e auto-limitante; solo una piccola parte dei casi di pazienti richiede il ricovero. Pertanto, le infezioni da virus influenzali si diffondono principalmente nella comunità. Si ritiene che il virus influenzale sia trasmesso prevalentemente dalle goccioline respiratorie, ma la distribuzione dimensionale delle particelle responsabili della trasmissione rimane poco chiara e, in particolare, vi è una mancanza di consenso sul ruolo degli aerosol di particelle fini nella trasmissione (2,3).

IGIENE DELLE MANI - LA DIFFERENZA TRA ACQUA E SAPONE E DISINFETTANTI

Nelle strutture sanitarie, le precauzioni contro le goccioline sono raccomandate oltre alle precauzioni standard per il personale sanitario quando interagisce con i pazienti influenzali e per tutti i visitatori durante le stagioni influenzali (4). Al di fuori delle strutture sanitarie, l'igiene delle mani è raccomandata nella maggior parte dei piani pandemici nazionali (5) e le maschere mediche erano una vista comune durante la pandemia influenzale nel 2009.

È stato dimostrato che l'igiene delle mani previene molte malattie infettive e potrebbe essere considerata una componente importante in piani di pandemia influenzale, indipendentemente dal fatto che si sia dimostrata o meno efficace contro la trasmissione del virus influenzale, in particolare a causa del suo potenziale di ridurre altre infezioni e quindi ridurre la pressione sui servizi sanitari.

coronavirus Italia

Metodi e risultati

Abbiamo condotto revisioni sistematiche per valutare l'efficacia delle misure di protezione personale sulla trasmissione del virus dell'influenza, inclusa l'igiene delle mani, l'etichetta respiratoria e le maschere per il viso, e una revisione sistematica della pulizia di superfici e oggetti come misura ambientale (Tabella 1). Abbiamo cercato in 4 database (Medline, PubMed, EMBASE e CENTRAL) la letteratura in tutte le lingue.

paolo becchi a piazzapulita 3

Abbiamo mirato a identificare studi randomizzati controllati (RCT) di ciascuna misura per i risultati dell'influenza confermati in laboratorio per ciascuna delle misure perché gli RCT forniscono la massima qualità di evidenza. Per l'etichetta respiratoria e la pulizia di superfici e oggetti, a causa della mancanza di RCT per l'influenza confermata in laboratorio, abbiamo anche cercato RCT che riportassero gli effetti di questi interventi sulla malattia simil-influenzale (ILI) e sugli esiti della malattia respiratoria e poi per studi osservazionali di laboratorio risultati confermati di influenza, ILI e malattie respiratorie. Per ogni recensione, 2 autori (E.Y.C.S. e J.X.) hanno selezionato titoli e abstract e hanno rivisto i testi integrali in modo indipendente.

GIULIO TARRO

Abbiamo eseguito una meta-analisi per l'igiene delle mani e gli interventi sulla maschera facciale e stimato l'effetto di queste misure sulla prevenzione dell'influenza confermata dal laboratorio in base ai rapporti di rischio (RR).

Abbiamo utilizzato un modello a effetti fissi per stimare l'effetto complessivo in un'analisi aggregata o in un'analisi di sottogruppo. Nessun effetto complessivo sarebbe generato se ci fosse una considerevole eterogeneità sulla base della statistica I2> 75% (6). Abbiamo eseguito la valutazione della qualità delle prove sull'igiene delle mani e sugli interventi sulla maschera facciale utilizzando l'approccio GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) (7). Forniamo dettagli aggiuntivi sulle strategie di ricerca, selezione di articoli, sintesi degli articoli selezionati e valutazione della qualità (Appendice).

coronavirus Italia

Misure di protezione personale

Igiene delle mani

Abbiamo identificato una recente revisione sistematica di Wong et al. su RCT progettati per valutare l'efficacia degli interventi di igiene delle mani contro la trasmissione dell'influenza confermata in laboratorio (8).

Abbiamo utilizzato questa revisione come punto di partenza e poi abbiamo cercato ulteriore letteratura pubblicata dopo il 2013; abbiamo trovato 3 articoli idonei aggiuntivi pubblicati durante il periodo di ricerca dal 1 ° gennaio 2013 al 13 agosto 2018. In totale, abbiamo identificato 12 articoli (9-20), di cui 3 articoli provenivano dalla ricerca aggiornata e 9 articoli da Wong et al. (8).

Due articoli si basavano sullo stesso dataset sottostante (16,19); pertanto, abbiamo contato questi 2 articoli come 1 studio, che ha prodotto 11 RCT. Abbiamo ulteriormente selezionato 10 studi con> 10.000 partecipanti per l'inclusione nella meta-analisi (Figura 1). Abbiamo escluso 1 studio dalla meta-analisi perché forniva stime dei rischi di infezione solo a livello familiare, non a livello individuale (20).

guanti e mascherine 2

Non abbiamo generato un effetto cumulativo complessivo della sola igiene delle mani o dell'igiene delle mani con o senza maschera facciale a causa dell'elevata eterogeneità nelle stime individuali (I2 87 e 82%, rispettivamente). L'effetto dell'igiene delle mani combinato con maschere facciali sull'influenza confermata in laboratorio non era statisticamente significativo (RR 0,91, IC 95% 0,73-1,13; I2 = 35%, p = 0,39). Alcuni studi hanno riportato di essere sottodimensionati a causa della dimensione limitata del campione e in alcuni studi è stata osservata una bassa aderenza agli interventi di igiene delle mani.

Figura 1. Meta-analisi dei rapporti di rischio per l'effetto dell'igiene delle mani con o senza l'uso di maschera facciale sull'influenza confermata in laboratorio da 10 studi randomizzati controllati con> 11.000 partecipanti. A) Solo igiene delle mani; ...--

lavarsi le mani

Abbiamo ulteriormente analizzato l'effetto dell'igiene delle mani impostando perché le vie di trasmissione potrebbero variare in diverse impostazioni. Abbiamo trovato 6 studi in ambienti domestici che esaminano l'effetto dell'igiene delle mani con o senza maschere facciali, ma l'effetto aggregato complessivo non era statisticamente significativo (RR 1,05, IC 95% 0,86-1,27; I2 = 57%, p = 0,65) (Appendice Figura 4) (11-15,17). I risultati di 2 studi in contesti scolastici erano diversi (Appendice Figura 5). Uno studio condotto negli Stati Uniti (16) non ha mostrato alcun effetto importante dell'igiene delle mani, mentre uno studio in Egitto (18) ha riportato che l'igiene delle mani ha ridotto il rischio di influenza di> 50%. Un'analisi aggregata di 2 studi in aule residenziali universitarie ha riportato un effetto protettivo marginalmente significativo di una combinazione di igiene delle mani e maschere facciali indossate da tutti i residenti (RR 0,48, IC 95% 0,21–1,08; I2 = 0%, p = 0,08) ( Appendice Figura 6) (9,10).

sanificazione treni

A sostegno dell'igiene delle mani come misura efficace, studi sperimentali hanno riportato che il virus dell'influenza potrebbe sopravvivere sulle mani umane per un breve periodo e potrebbe trasmettersi tra le mani e le superfici contaminate (2,21). Alcuni studi sul campo hanno riportato che l'RNA del virus dell'influenza A (H1N1) pdm09 e dell'influenza A (H3N2) e il virus dell'influenza vitale potrebbero essere rilevati nelle mani di persone con influenza confermata in laboratorio (22,23), supportando il potenziale di contatto diretto e indiretto trasmissione per svolgere un ruolo nella diffusione dell'influenza.

GIULIO TARRO

Altri studi sperimentali hanno anche dimostrato che l'igiene delle mani potrebbe ridurre o rimuovere il virus dell'influenza infettiva dalle mani umane (24,25). Tuttavia, i risultati della nostra meta-analisi sugli RCT non hanno fornito prove a sostegno di un effetto protettivo dell'igiene delle mani contro la trasmissione dell'influenza confermata in laboratorio. Uno studio ha riportato un effetto importante, ma in questa sperimentazione sull'igiene delle mani nelle scuole in Egitto, è stato necessario installare acqua corrente e introdurre sapone e materiale per asciugare le mani nelle scuole di intervento come parte del progetto (18).

sanificazione all'istituto privato centro studi pablo neruda di roma 2

Pertanto, l'impatto dell'igiene delle mani potrebbe anche essere un riflesso dell'introduzione di sapone e acqua corrente nelle scuole primarie in un contesto a basso reddito. Se si considerano tutte le prove degli RCT insieme, è utile notare che alcuni studi potrebbero aver sottostimato il vero effetto dell'igiene delle mani a causa della complessità dell'implementazione di questi studi di intervento.

Ad esempio, il gruppo di controllo non avrebbe in genere nessuna conoscenza o uso dell'igiene delle mani e il gruppo di intervento potrebbe non aderire alle pratiche ottimali di igiene delle mani (11,13,15).

L'igiene delle mani è anche efficace nella prevenzione di altre malattie infettive, comprese le malattie diarroiche e alcune malattie respiratorie (8,26). La necessità dell'igiene delle mani nella prevenzione delle malattie è ben riconosciuta dalla maggior parte delle comunità. L'igiene delle mani è stata accettata come misura di protezione personale in> 50% dei piani nazionali di preparazione per l'influenza pandemica (5).

guanti e mascherine 1

La pratica dell'igiene delle mani viene comunemente eseguita con acqua e sapone, strofinacci per le mani a base di alcol o altri disinfettanti per le mani senz'acqua, tutti facilmente accessibili, disponibili, economici e ben accettati nella maggior parte delle comunità. Tuttavia, le limitazioni delle risorse in alcune aree sono una preoccupazione quando non sono disponibili acqua corrente pulita o prodotti per il lavaggio delle mani a base di alcol. Ci sono pochi effetti negativi dell'igiene delle mani ad eccezione dell'irritazione della pelle causata da alcuni prodotti per l'igiene delle mani (27).

scuola mascherine

Tuttavia, a causa di alcune pratiche sociali o religiose, i disinfettanti per le mani a base di alcol potrebbero non essere consentiti in alcuni luoghi (28). Il rispetto di una corretta pratica di igiene delle mani tende ad essere basso perché i comportamenti abituali sono difficili da cambiare (29). Pertanto, sono necessari programmi di promozione dell'igiene delle mani per sostenere e incoraggiare un'igiene delle mani adeguata ed efficace.

Etichetta respiratoria

L'etichetta respiratoria è definita come la copertura del naso e della bocca con un fazzoletto o una maschera (ma non una mano) quando si tossisce o si starnutisce, seguita da un corretto smaltimento dei tessuti usati e da una corretta igiene delle mani dopo il contatto con le secrezioni respiratorie (30).

mascherina einstein

Altre descrizioni di questa misura hanno incluso girare la testa e coprire la bocca quando si tossisce e si tossisce o si starnutisce in una manica o in un gomito, piuttosto che in una mano. Il motivo per non tossire nelle mani è prevenire la successiva contaminazione di altre superfici o oggetti (31). Abbiamo condotto una ricerca il 6 novembre 2018 e identificato la letteratura disponibile nei database dal 1946 al 5 novembre 2018. Non abbiamo identificato alcuna ricerca pubblicata sull'efficacia dell'etichetta respiratoria nel ridurre il rischio di influenza o influenza confermata in laboratorio. ILI.

Uno studio osservazionale ha riportato un tasso di incidenza simile di malattie respiratorie autoriferite (definite da> 1 sintomi: tosse, congestione, mal di gola, starnuti o problemi respiratori) tra i pellegrini statunitensi con o senza pratica dell'etichetta respiratoria durante l'Hajj (32). Gli autori non hanno specificato il tipo di etichetta respiratoria utilizzata dai partecipanti allo studio.

Uno studio di laboratorio ha riportato che l'etichetta respiratoria comune, compresa la copertura della bocca con mani, tessuti o manica / braccio, era abbastanza inefficace nel bloccare il rilascio e la dispersione di goccioline nell'ambiente circostante sulla base della misurazione delle goccioline emesse con un sistema di diffrazione laser (31).

lavarsi le mani

L'etichetta respiratoria è spesso indicata come misura preventiva per le infezioni respiratorie. Tuttavia, mancano prove scientifiche a sostegno di questa misura. Se l'etichetta respiratoria sia un intervento non farmaceutico efficace nella prevenzione della trasmissione del virus dell'influenza rimane discutibile e degno di ulteriori ricerche.

Maschere per il viso

Nella nostra revisione sistematica, abbiamo identificato 10 RCT che riportavano stime dell'efficacia delle maschere facciali nel ridurre le infezioni da virus influenzali confermate in laboratorio nella comunità dalla letteratura pubblicata nel periodo 1946-27 luglio 2018.

sanificazione negozi di abbigliamento roma

Nell'analisi aggregata, non abbiamo riscontrato una riduzione significativa nel trasmissione dell'influenza con l'uso di maschere facciali (RR 0,78, 95% CI 0,51-1,20; I2 = 30%, p = 0,25) (Figura 2). Uno studio ha valutato l'uso di maschere tra i pellegrini provenienti dall'Australia durante il pellegrinaggio Hajj e non ha riportato differenze significative nel rischio di infezione da virus influenzale confermata in laboratorio nel gruppo di controllo o maschera (33).

guanti e mascherina 4

Due studi in ambienti universitari hanno valutato l'efficacia delle maschere per la protezione primaria monitorando l'incidenza dell'influenza confermata in laboratorio tra i residenti delle sale studentesche per 5 mesi (9,10). La riduzione complessiva dei casi di ILI o di influenza confermati in laboratorio nel gruppo con maschera facciale non è stata significativa in nessuno degli studi (9,10).

I disegni degli studi nei 7 studi sulla famiglia erano leggermente diversi: 1 studio ha fornito maschere per il viso e respiratori P2 solo per i contatti domestici (34), un altro studio ha valutato l'uso delle maschere per il viso solo come controllo della sorgente per le persone infette (35) e gli studi rimanenti hanno fornito maschere per le persone infette e per i loro stretti contatti (11-13,15,17).

fabbrica di mascherine

Nessuno degli studi sulle famiglie ha riportato una riduzione significativa delle infezioni da virus influenzali secondarie confermate in laboratorio nel gruppo con maschera facciale (11-13,15,17,34,35). La maggior parte degli studi era sottodimensionata a causa della dimensione limitata del campione e alcuni studi hanno anche riportato un'aderenza non ottimale nel gruppo con maschera facciale.

Le maschere mediche usa e getta (note anche come maschere chirurgiche) sono dispositivi larghi che sono stati progettati per essere indossati dal personale medico per proteggere la contaminazione accidentale delle ferite del paziente e per proteggere chi lo indossa da schizzi o spruzzi di fluidi corporei (36).

Esistono prove limitate della loro efficacia nel prevenire la trasmissione del virus dell'influenza sia quando indossati dalla persona infetta per il controllo della fonte, sia quando indossati da persone non infette per ridurre l'esposizione. La nostra revisione sistematica non ha rilevato alcun effetto significativo delle maschere facciali sulla trasmissione dell'influenza confermata in laboratorio.

Non abbiamo considerato l'uso di respiratori nella comunità. I respiratori sono maschere aderenti che possono proteggere chi lo indossa dalle particelle fini (37) e dovrebbero fornire una migliore protezione contro l'esposizione al virus dell'influenza se indossati correttamente a causa della maggiore efficienza di filtrazione.

mascherina vulva

Tuttavia, i respiratori, come le maschere N95 e P2, funzionano meglio quando vengono sottoposti a test di idoneità e queste maschere saranno in quantità limitata durante la prossima pandemia. Questi dispositivi specialistici dovrebbero essere riservati per l'uso in strutture sanitarie o in sottopopolazioni speciali come le persone immunocompromesse nella comunità, i primi soccorritori e coloro che svolgono altre funzioni comunitarie critiche, se le forniture lo consentono.

sanificazione uffici 2

In ambienti a basso reddito, è più probabile che vengano utilizzate maschere in tessuto riutilizzabili piuttosto che maschere mediche usa e getta a causa del costo e della disponibilità (38). Ci sono ancora poche incertezze nella pratica dell'uso della maschera facciale, come chi dovrebbe indossare la maschera e per quanto tempo dovrebbe essere utilizzata. In teoria, la trasmissione dovrebbe essere ridotta al massimo se sia i membri infetti che gli altri contatti indossano maschere, ma la compliance nei contatti stretti non infetti potrebbe essere un problema (12,34).

L'uso corretto delle maschere per il viso è essenziale perché un uso improprio potrebbe aumentare il rischio di trasmissione (39). Pertanto, è necessaria anche un'istruzione sull'uso corretto e sullo smaltimento delle maschere facciali usate, compresa l'igiene delle mani.

sanificazione chiesa

Figura 2. Meta-analisi dei rapporti di rischio per l'effetto dell'uso della maschera facciale con o senza una migliore igiene delle mani sull'influenza confermata in laboratorio da 10 studi randomizzati controllati con> 6.500 partecipanti. A) Maschera viso ...

Misure ambientali

Pulizia di superfici e oggetti

ingressi con mascherina e termo scanner a san pietro

Per il periodo di ricerca dal 1946 al 14 ottobre 2018, abbiamo identificato 2 RCT e 1 studio osservazionale sulle misure di pulizia di superfici e oggetti da includere nella nostra revisione sistematica (40-42). Un RCT condotto in asili nido ha scoperto che la pulizia e la disinfezione bisettimanale di giocattoli e biancheria riduceva il rilevamento di più virus, tra cui adenovirus, rinovirus e virus respiratorio sinciziale nell'ambiente, ma questo intervento non è stato significativo nel ridurre il rilevamento del virus dell'influenza, e non ha avuto alcun effetto protettivo importante sulle malattie respiratorie acute (41).

Un altro RCT ha rilevato che l'igiene delle mani con disinfettante per le mani insieme alla disinfezione delle superfici riduceva l'assenteismo correlato a malattie gastrointestinali nelle scuole elementari, ma non c'era una riduzione significativa dell'assenteismo correlato a malattie respiratorie (42). Uno studio trasversale ha rilevato che il contatto passivo con la candeggina era associato a un forte aumento dell'influenza auto-segnalata (40).

come lavarsi bene le mani

Dato che il virus dell'influenza può sopravvivere su alcune superfici per periodi prolungati (43) e che le procedure di pulizia o disinfezione possono ridurre o inattivare efficacemente il virus dell'influenza da superfici e oggetti negli studi sperimentali (44), esiste una base teorica per ritenere che la pulizia ambientale potrebbe ridurre la trasmissione dell'influenza. Come illustrazione di questa proposta, uno studio di modellazione ha stimato che la pulizia di superfici ampiamente toccate potrebbe ridurre l'infezione da influenza A del 2% (45). Tuttavia, la maggior parte degli studi sul virus dell'influenza nell'ambiente si basa sul rilevamento dell'RNA del virus mediante PCR e pochi studi hanno riportato il rilevamento di virus vitali.

Sebbene non abbiamo trovato prove che la pulizia della superficie e degli oggetti possa ridurre la trasmissione dell'influenza, questa misura ha un impatto consolidato sulla prevenzione di altre malattie infettive (42). Dovrebbe essere possibile attuare questa misura nella maggior parte dei contesti, in base alla disponibilità di acqua e prodotti per la pulizia. Sebbene l'irritazione causata dai prodotti per la pulizia sia limitata, la sicurezza rimane una preoccupazione perché alcuni prodotti per la pulizia possono essere tossici o causare allergie (40).

paolo becchi a piazzapulita 5

Discussione

In questa revisione, non abbiamo trovato prove a sostegno di un effetto protettivo delle misure di protezione personale o delle misure ambientali nel ridurre la trasmissione dell'influenza.

Sebbene queste misure abbiano un supporto meccanicistico basato sulla nostra conoscenza di come l'influenza viene trasmessa da persona a persona, studi randomizzati di igiene delle mani e maschere facciali non hanno dimostrato protezione contro l'influenza confermata in laboratorio, con 1 eccezione (18). Abbiamo identificato solo 2 RCT sulla pulizia ambientale e nessun RCT sull'etichetta della tosse.

L'igiene delle mani è un intervento ampiamente utilizzato e ha dimostrato di ridurre efficacemente la trasmissione di infezioni gastrointestinali e respiratorie (26). Tuttavia, nella nostra revisione sistematica, l'aggiornamento dei risultati di Wong et al. (8), non abbiamo trovato prove di un effetto importante dell'igiene delle mani sulla trasmissione del virus influenzale confermata in laboratorio (Figura 1). Tuttavia, l'igiene delle mani potrebbe essere inclusa nei piani di pandemia influenzale come parte dell'igiene generale e della prevenzione delle infezioni.

Non abbiamo trovato prove che le maschere facciali di tipo chirurgico siano efficaci nel ridurre la trasmissione dell'influenza confermata in laboratorio, sia quando indossate da persone infette (controllo alla fonte) o da persone nella comunità in generale per ridurre la loro suscettibilità (Figura 2).

Tuttavia, come per l'igiene delle mani, le maschere per il viso potrebbero essere in grado di ridurre la trasmissione di altre infezioni e quindi avere valore in una pandemia influenzale quando le risorse sanitarie sono a corto di risorse.

È essenziale notare che i meccanismi di trasmissione da persona a persona nella comunità non sono stati completamente determinati. Resta la controversia sul ruolo della trasmissione attraverso aerosol di particelle fini (3,46). La trasmissione per contatto indiretto richiede il trasferimento del virus vitale dalla mucosa respiratoria alle mani e ad altre superfici, la sopravvivenza su quelle superfici e l'inoculazione riuscita nella mucosa respiratoria di un'altra persona.

mascherine gettate a terra 3

Tutti questi componenti del percorso di trasmissione non sono stati studiati ampiamente. Anche l'impatto di fattori ambientali, come la temperatura e l'umidità, sulla trasmissione dell'influenza è incerto (47). Queste incertezze sulle modalità e sui meccanismi di trasmissione di base ostacolano l'ottimizzazione delle misure di controllo.

In questa recensione, ci siamo concentrati su 3 misure di protezione personale e 1 misura ambientale. Altre potenziali misure ambientali includono l'umidificazione in ambienti asciutti (48), l'aumento della ventilazione (49) e l'uso della luce UV nella stanza superiore (50), ma ci sono prove limitate a sostegno di queste misure.

mascherine alternative

Ulteriori indagini sull'efficacia dell'etichetta respiratoria e della pulizia delle superfici attraverso la conduzione di RCT sarebbero utili per fornire prove di qualità superiore; sarebbe utile anche la valutazione dell'efficacia di queste misure rivolte a gruppi di popolazione specifici, come le persone immunocompromesse (Tabella 2). Le future valutazioni del rapporto costo-efficacia potrebbero fornire un maggiore sostegno per il potenziale utilizzo di queste misure.

Ulteriori ricerche sulle modalità di trasmissione e interventi alternativi per ridurre la trasmissione dell'influenza sarebbero utili per migliorare la preparazione alla pandemia. Infine, sebbene la nostra revisione si concentri sulle misure non farmaceutiche da adottare durante le pandemie influenzali, i risultati potrebbero applicarsi anche a gravi epidemie di influenza stagionale.

Le prove da RCT sull'igiene delle mani o sulle maschere per il viso non hanno supportato un effetto sostanziale sulla trasmissione dell'influenza confermata in laboratorio ed erano disponibili prove limitate su altre misure ambientali.