NON TI CURAR DI LORO, MA GUARDA E PASS! - IERI C’È STATO L’ENNESIMA MANIFESTAZIONE CONTRO IL CERTIFICATO VERDE A TORINO: 2MILA PERSONE HANNO URLATO CONTRO LA “DITTATURA” SANITARIA (CHE STRANA DITTATURA: PERMETTE LORO DI ANDARE IN PIAZZA A MANIFESTARE IL LORO DISSENSO) - UN MANIFESTANTE DENUNCIATO PER VILIPENDIO: DAL PALCO HA OFFESO DRAGHI E FIGLIUOLO - VIDEO

Da www.lastampa.it

La manifestazione nazionale No Green Pass indetta dalla Variante Torinese è iniziata, come previsto, alle 15.30 in piazza Castello con circa 2000 persone. Ma rispetto agli scorsi sabati il corteo, con partenza alle 17, non muoverà verso il centro ma verso zona Vanchiglia.

I manifestanti hanno osservato un minuto di silenzio per i tre operai morti questa mattina in via Genova a causa del crollo di due gru. «Siamo qui per le vittime del lavoro e della sanità. Al governo diciamo: vergogna» ha dichiarato Marco Liccione, leader della Variante Torinese.

La manifestazione viene seguita dalla polizia. In particolare la Digos di Torino ha denunciato per vilipendio alle istituzioni un manifestante che, dal palco, ha offeso il premier Draghi e il generale Figliuolo. Un altro manifestante, di Casale Monferrato, sarà invece multato per aver tolto la spina al maxischermo della Regione Piemonte che in piazza Castello fornisce i dati della vaccinazioni in tempo reale.

La manifestazione si è poi conclusa senza particolari criticità. Nel corso delle diverse iniziative circa 100 persone sono state identificate perché non indossavano la mascherina e saranno sanzionate nelle prossime ore.

