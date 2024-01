13 gen 2024 08:30

NON UN TIPO DA UNA "BOT" E VIA! - IMPEPATA DI NOZZE PER SAM ALTMAN: IL PADRE DI "CHATGPT" HA SPOSATO IL COMPAGNO, OLIVER MULHERIN - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI "OPENAI" E IL PROGRAMMATORE AUSTRALIANO SI FREQUENTANO DA TEMPO, MA I DUE HANNO SEMPRE CERCATO DI TENERE LA LORO RELAZIONE LONTANA DAI RIFLETTORI: UNA DELLE RARE USCITE PUBBLICHE DELLA COPPIA È STATA…