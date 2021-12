9 dic 2021 18:54

NON TUTTE LE DONNE STANNO CON LA BECCAGLIA : IN TRENTA DONNE HANNO PARTECIPATO A UNA CENA DI SOLIDARIETÀ PER ANDREA SERRANI, IL RISTORATORE INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE DOPO L'ORMAI CELEBRE PACCA SUL CULO A GRETA: LA MAGNATA È STATA ORGANIZZATA NEL RISTORANTE DI SERRANI A CHIARAVALLE, E LUI È STATO ACCOLTO DA UN APPLAUSO – INTANTO A “NON È L’ARENA” VA IN SCENA UN'ALTRA PUNTATA DE "IL MARTIRIO DELLA GIORNALISTA MOLESTATA": “HO RICEVUTO MESSAGGI NEGATIVI E MINACCE. MI HANNO FERITA…” - VIDEO