14 ott 2023 12:50

NON TUTTI GLI “AIRBAG” PROTEGGONO DAGLI INCIDENTI – LA MAMMELLONICA MODELLA 28ENNE, ANASTASIA BERTHIER, RACCONTA DI QUANDO STAVA PER FAR SCHIANTARE UN GUIDATORE A CAUSA DEL SUO SENO: “ERO A CAVALLO E HO DECISO DI INDOSSARE UN TOP MOLTO APERTO. ANDAVA TUTTO BENE FINCHÉ NON È PARTITO AL GALOPPO E IL MIO SENO È USCITO! IN QUEL MOMENTO STAVA PASSANDO ACCANTO A NOI UN'AUTO E L'AUTISTA È RIMASTO COSÌ SCIOCCATO CHE..."