NON TUTTO FILA COME L’OLIO – GLI ITALIANI ORMAI SONO COSTRETTI A RINUNCIARE ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA: COSTA TROPPO! – SECONDO UN’INDAGINE DELL’ISTITUTO PIEPOLI I PREZZI, ARRIVATI A 9 EURO A BOTTIGLIA, HANNO INDOTTO IL 30% DEI CONSUMATORI A CAMBIARE LE PROPRIE ABITUDINI. IL 40% DICE DI AVERNE DIMEZZATO IL CONSUMO E IL 45% SOSTIENE DI ESSERE PASSATO AL PIÙ ECONOMICO OLIO DI SEMI – LA COLPA SAREBBE DA RICERCARE NEL…

Estratto dell'articolo di Micaela Cappellini per www.ilsole24ore.com

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA

Il prezzo dell’olio extravergine di oliva è arrivato a 9 euro a bottiglia e un consumatore su tre non lo acquista più come prima. L’allarme arriva da un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli, che ha intervistato un campione di italiani. I dati verranno presentati oggi a Bitonto, nell’ambito del seminario di Cibus Lab dedicato all’olio d’oliva e co-organizzato da Cibus di Parma.

olio extravergine

Secondo gli autori dell’indagine, sul mercato dell’oro giallo si è abbattuta una tempesta perfetta, peraltro non circoscritta ai confini della penisola. La crisi climatica che ha portato a una diminuzione della produzione mondiale di olio d’oliva ha colpito duro soprattutto in Spagna, i cui produttori sono stati a lungo in grado di inondare il mercato con bottiglie d’olio a prezzi competitivi. Tutto questo non si è però potuto ripetere nel 2023, quando il drastico calo della produzione spagnola ha portato alla carenza di prodotto sul mercato e al conseguente raddoppio del costo medio al litro sugli scaffali della grande distribuzione. […]

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA

Secondo lo studio Piepoli, l’aumento del prezzo da 4 a 9 euro a bottiglia ha cambiato le abitudini d’acquisto di circa il 30% dei consumatori. In particolare il 47% degli intervistati dichiara di aver diminuito il consumo del 30% e il 40% dice di averlo dimezzato. Più in generale, il 45% del campione sostiene di aver cambiato le proprie abitudini in cucina passando al più economico olio di semi: molti solo per cucinare, alcuni anche per condire.

olio di oliva

Secondo l’Istituto Piepoli, questa fuga dall’olio avrà delle conseguenze durature e potrebbe portare a una riduzione stabile dei consumi anche del 40% […] I consumatori, insomma, sono sempre più attenti alla variabile prezzo: rispetto ai 3 o 4 euro a bottiglia in offerta negli anni passati, sono consapevoli di non poter più pagare un prezzo così basso. Ma alla domanda su quale debba essere il giusto costo di una buona bottiglia di extravergine made in Italy, la metà degli intervistati risponde 7 euro.

olio di semi di girasole

I produttori però non sono totalmente d’accordo con questi numeri. «Quelle delle indagini a campione sono risposte istintive, che tengono conto degli umori - sostiene Zefferino Monini, amministratore delegato dell’omonimo oleificio - i dati Nielsen, che tracciano gli acquisti reali, mostrano sì un calo, ma più contenuto. Per il 2023 le vendite di olio extravergine nella Gdo sono diminuite del 9,5% e la media per i mesi di gennaio e febbraio 2024 indicano un calo dei volumi intorno al 7,8%». […]

oli extravergini oli di oliva oli OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA