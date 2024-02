NON VEDETE L’ORA DI PROVARE, COME UN GIAMBRUNO QUALSIASI, UN THREESOME? O VI BAGNATE ALL’IDEA DEL SESSO NEL CESSO DI UN AEREO? – OCCHIO AL VOSTRO ELENCO DI COSE “PROIBITE” DA SPERIMENTARE COL PARTNER: LA MAGGIOR PARTE SONO SOLO DELLE STRONZATE – TRACEY COX RIVELA QUALI ESPERIENZE SI RIVELERANNO DELUDENTI UNA VOLTA MESSE IN PRATICA: DALLA TROMBATA IN SPIAGGIA AL PARTOUZE, DALLA POMPA IN ASCENSORE ALLA POSIZIONE DELLA CARRIOLA FINO AL SESSO ANALE…

Avere un elenco di cose nuove che vorreste provare è un ottimo modo per mantenere il sesso eccitante. Giochi, bende, sculacciate, giocattoli sessuali, giochi di ruolo: tutte queste cose comunemente compaiono nella lista dei desideri sessuali e sono molto apprezzate dalle coppie.

Ma ci sono altre scelte che quasi sempre non sono all'altezza delle aspettative. Tracey Cox rivela cosa eliminare dall’elenco.

Sesso sulla spiaggia

Sembra romantico, quasi da film. Ma è quando lo fai che ti rendi conto che non è così piacevole. Le onde che si infrangono sul tuo viso non sono così gradevoli, la sabbia sopra e dentro i tuoi genitali è irritante e doloroso e cercare di trovare una spiaggia deserta per riuscire a fare sesso è dannatamente difficile.

Sesso in volo

Essenzialmente stai facendo sesso in un bagno molto piccolo. Se ci riuscite sulla vostra poltrona è perché l’aereo è mezzo vuoto e il personale non così attento. Ma sul serio, ne vale la pena?

I bagni sono solitamente sporchi, c'è poco che puoi fare in uno spazio così limitato e aspettate entrambi con così ansia che qualcuno bussi alla porta, che è impossibile goderselo.

Sesso a tre

Non importa quanto tu lo abbia immaginato, non puoi davvero prepararti per come ci si sente a guardare qualcun altro baciare/toccare/coccolare/leccare/penetrare il tuo partner. Non siamo programmati per condividere.

Le cose a tre sono imbarazzanti la prima volta. Nessuno sa chi dovrebbe fare cosa, a chi o quando. La maggior parte delle persone si sente anche terribilmente a disagio. Certo, hai già fatto l'amore con il tuo partner, ma non ti sei fatto guardare.

Gli uomini spesso si sentono così sotto pressione nel dover esibirsi con due donne che non riescono ad avere un'erezione. Se si tratta di una combinazione MMF, molte donne rimangono scioccate se il loro partner interagisce con l'altro uomo.

La gelosia è un problema enorme, il motivo principale per cui i litigi dopo una rapporto a tre sono estremamente comuni. Qualcuno viene sempre incolpato se l'esperienza non è stata eccezionale; anche se lo fosse, il giorno dopo scomparirete entrambi in spirali individuali di vergogna

Se hai una relazione occasionale e hai voglia di divertirti, provaci. Altrimenti, evita l'incidente utilizzando giochi di ruolo e giocattoli sessuali per creare la sensazione di qualcun altro nel letto.

Sesso in acqua

L'attrattiva è ovvia: di solito sei in vacanza così rilassato, abbronzato e sei sdraiato mezzo nudo sulla spiaggia o vicino a una piscina.

Anche così, probabilmente faresti meglio a fare i preliminari in quella piscina, nella vasca idromassaggio o al mare piuttosto che trombare. L'acqua secca la lubrificazione naturale, è un terreno fertile per i batteri e il sesso nella vasca idromassaggio spesso porta a irritazioni, infezioni del tratto urinario e lieviti.

Sesso in auto

Molte persone perdono la verginità in macchina: è uno dei pochi posti che soddisfa sia le opportunità che la privacy. Ma se le auto offrono uno spazio fantastico per i preliminari, il sesso orale, i rapporti sono un'altra storia. Bisogna essere dei contorsionisti.

Il sesso sul cofano dell'auto in un posto privato è molto più fattibile e riaccende ancora la sensazione di quei primi brividi adolescenziali.

Sesso in ascensore

Non è per i deboli di cuore, è tutta una questione di tempismo e bisogna essere sfacciati se qualcuno ti coglie sul fatto. In più c'è un'alta probabilità di essere ripresi dalla telecamera. Puoi farla franca con uno sbaciucchiamento molto sexy, le mani che scivolano sotto la biancheria intima.

Sesso con il cibo

Ancora una volta, l'idea sembra sexy. Il tuo partner inserisce qualcosa nella tua vagina e gode di un delizioso sesso orale. L'elenco di ciò che è sicuro è però breve.

Cibi caldi, piccanti e cibi oleosi alterano l'equilibrio del pH e irritano. I batteri prosperano sugli alimenti zuccherati. Attieniti al seno, alla pancia, alle cosce e ai glutei e starai bene.

La posizione della carriola

Lei sta in piedi con le ginocchia leggermente piegate, gli avvolge le gambe attorno alla vita, guardando nella sua stessa direzione, e lui le tiene l'esterno delle cosce. I suoi avambracci sono sul pavimento e sostengono il suo peso.

Sembra impressionante… perché lo è! L'uomo ha bisogno di molta forza della parte superiore del corpo per poterti muovere avanti e indietro per spingere; lei ha bisogno che le piaccia la sensazione di essere sottosopra e con poco controllo.

La maggior parte delle coppie lo provano una volta, durano circa quattro minuti, poi crollano a terra. Una versione più semplice per l'essere umano medio e fuori forma: cagnolino ai piedi del letto con lei appoggiata in avanti sugli avambracci e un piede sul pavimento.

Sesso anale

Lo troverai più nella sua lista dei desideri che nella sua, ma il numero di coppie che hanno provato un rapporto anale almeno una volta è aumentato notevolmente negli ultimi decenni. Tra il 30 e il 45% delle persone negli Stati Uniti ne ha fatto esperienza e anche circa il 28% dei giovani adulti nel Regno Unito ne ha fatto esperienza.

Il rapporto anale può essere estremamente piacevole per entrambi se affrontato nel modo giusto. Idealmente, dovresti lavorare fino a preparare il retto, attraverso un leggero allungamento usando le dita e un giocattolo sessuale per settimane.

Invece la maggior parte delle persone lo sperimenta senza alcun tipo di preparazione. E le urla, a quel punto, saranno di dolore e non di piacere.

