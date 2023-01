13 gen 2023 12:50

E NON VENGANO A DIRE CHE HA FATTO UN "SACRIFICIO" - TIM COOK SI TAGLIA LO STIPENDIO DEL 40%, PASSANDO DA 84 A 49 MILIONI ANNUI (POVERINO, ORA COME FARÀ AD ARRIVARE A FINE MESE?) - LA SUA PARTE FISSA RESTA INVARIATA A 3 MILIONI, COSÌ COME GLI INCENTIVI IN CONTANTI, MENTRE IL PREMIO IN AZIONI - DIVERSI ANALISTI AVEVANO GIUDICATO ECCESSIVA LA REMUNERAZIONE DI COOK, CHE HA UN PATRIMONIO STIMATO IN 1,7 MILIARDI DI DOLLARI...