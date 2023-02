NON VI PIACE IL VOSTRO NASO MA NON AVETE IL CORAGGIO DI AFFRONTARE UN INTERVENTO ESTETICO? POTETE RICORRERE AL RINOFILLER, CIOÈ DELLE PUNTURINE DI ACIDO IALURONICO CHE SISTEMANO LE IMPERFEZIONI – QUESTA SOLUZIONE, MOLTO PIÙ ECONOMICA RISPETTO ALLA RINOPLASTICA, È TEMPORANEA MA...

Estratto dell’articolo di Barbara Carbone per “il Messaggero – MoltoSalute”

Aquilino, a patatina, con la gobba o alla francese. In pochi hanno il naso che vorrebbero e, riuscire ad avere un profilo greco, è il sogno di tanti. Non è un caso se, la corsa al chirurgo plastico, comincia già intorno ai 14,15 anni. Un naso "importante" non si può nascondere.

È lì, al centro del viso. Impossibile non notarlo. Ma esiste il naso perfetto? Uno studio americano ha rivelato che il "Perfect Nose" è quello con la punta leggermente all'insù e una inclinazione di 106°.

Le uniche ad aver raggiunto cotanta perfezione, seppur ricorrendo alla chirurgia plastica, sono Scarlett Johansson, Jessica Biel e Kate Middleton. Oggi anche i comuni mortali possono avere un naso, se non reale, certamente regolare e senza l'aiuto del bisturi. Il metodo più accreditato è il rinofilller, una tecnica in grado di modificare le strutture cutanee del naso utilizzando le proprietà di filler come l'acido ialuronico. Il trattamento dura tra i 15 e i 30 minuti.

È indolore e non comporta particolari rischi per il paziente. Il costo di una seduta può andare dai 500 ai 1.000 euro mentre per una rinoplastica ne servono dai 5.000 ai 10.000 euro. […]

Il grosso limite del rinofiller, per il chirurgo plastico, è che si tratta comunque di un trattamento a termine. Dopo 6 mesi è necessario ripeterlo. Nel tempo, però, i risultati tendono a stabilizzarsi perché con più sedute di botox si arriva ad ottenere una perdita della forza del muscolo. Allo stesso modo anche il filler, alla lunga, viene sostituito da tessuto fibroso. Più trattamenti si eseguono e più a lungo dureranno i risultati.

