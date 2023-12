NON VI VOLETE ESTINGUERE? DOVETE SCOPARE! – SE VI STATE CHIEDENDO PERCHÉ I PANDA GIGANTI HANNO RISCHIATO DI ESTINGUERSI, LEGGETE LA STORIA DI TIAN TIAN E YANG GUANG, I DUE UNICI ESEMPLARI DEL REGNO UNITO CHE, DOPO DODICI ANNI INSIEME, NON SONO RIUSCITI A CONCEPIRE UN CUCCIOLO E ADESSO SONO STATI RISPEDITI IN CINA – L’ANIMALE È PIGRO PER NATURA, NON GLI VA DI TROMBARE E IL MOTIVO È SEMPLICE: LA DIETA DEL PANDA GIGANTE GLI…

Dodici anni trascorsi insieme in cattività sembrano un tempo più che sufficiente per innamorarsi e mettere su famiglia. Ma non è così per il panda gigante.

Dopo essere arrivati insieme in Scozia nel dicembre 2011, gli unici panda giganti presenti in Gran Bretagna – chiamati Tian Tian e Yang Guang – sono tornati a casa in Cina .

Si sperava che la femmina Tian Tian ("Tesoro") e il maschio Yang Guang ("Sole") dessero alla luce un cucciolo durante la loro permanenza allo zoo di Edimburgo .

Ma dopo ripetuti tentativi di riproduzione naturale e di inseminazione artificiale non sono mai riusciti a concepire un cucciolo. È noto che la specie è pessima nei tentatvi di accoppiamento, soprattutto in cattività. Ma come mai?

Il professor Simon Girling, capo dei servizi veterinari presso la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS), ha ammesso che il panda gigante è "difficile da allevare": «È triste che Tian Tian non si sia riprodotta qui, ovviamente ci sarebbe piaciuto molto che lo avesse fatto, ma questo non è insolito per i panda giganti. c'è una ragione per cui sono in pericolo di estinzione».

La dottoressa Kirsten Wilson, biologa dell'Università di Edimburgo, ha affermato che i panda giganti hanno "una serie di caratteristiche riproduttive complesse": «La riproduzione è molto “costosa” in termini di energia, e i panda non ottengono una grande quantità di energia dal bambù, quindi hanno bisogno di mangiare molto. Quindi aggiungere la riproduzione alla loro routine quotidiana può essere veramente dispendioso in termini di energia».

In combinazione con i loro piccoli organi e il basso tasso metabolico, la dieta del panda gigante – che è composto per il 99% da bambù – gli lascia pochissima energia per muoversi, per non parlare dell’accoppiamento.

Anche quando si muove, un panda gigante utilizza solo la metà della quantità di energia di un essere umano fermo: «A differenza della maggior parte delle altre specie erbivore, il loro tratto digestivo non ha sviluppato dei tratti che facilitano la digestione più lenta necessaria per le piante ricche di cellulosa».

E i panda giganti negli zoo sono ancora più pigri che in natura, in parte perché ricevono bambù e non devono cercarlo, ma anche perché i fattori di stress di un habitat selvaggio sono assenti.

In cattività, i panda trascorrono il 33% del loro tempo essendo fisicamente attivi, mentre in natura trascorrono il 49% del loro tempo essendo fisicamente attivi. Di conseguenza, diventa difficile allevarli in cattività, poiché perdono interesse ad accoppiarsi in modo naturale.

A rendere tutto più difficile è il fatto che le femmine di panda sono in grado di concepire solo per due o tre giorni all’anno. Secondo l'organizzazione per la conservazione Pandas International, una femmina di panda ha un unico ciclo in primavera in cui è fertile solo per 24-36 ore. Anche il panda gigante maschio ha le sue colpe: non riesce a capire quando le femmine vogliono fare sesso.

