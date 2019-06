NON VUOI IL BASTONE? ALLORA TI BASTONO – A CATANIA UNA DONNA SI RIFIUTA DI FARE SESSO CON IL MARITO E LUI LA PRENDE A BASTONATE E COLTELLATE – LA DONNA È FUGGITA E HA TROVATO RIPARO A CASA DEI VICINI, DA DOVE HA CHIAMATO I SOCCORSI – L’UOMO È STATO ARRESTATO E ORA È AI DOMICILIARI…

Da www.today.it

moglie bastonata dal marito 1

Voleva costringere la moglie, una donna di 38 anni, ad avere un rapporto sessuale. Al suo rifiuto, l'ha aggredita a bastonate e coltellate. I carabinieri di Nicolosi, nel catanese, hanno arrestato un uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I fendenti sono stati sferrati con un coltello a serramanico.

Nicolosi (Catania), donna aggredita dal marito a bastonate e coltellate

moglie picchiata dal marito 1

La donna, in lacrime, è riuscita a scappare e a trovare riparo in casa dei vicini. La chiamata al 112 è stata il passo successivo. Trasportata in ambulanza all'Ospedale SS Salvatore di Paterno', i medici del pronto soccorso l'hanno medicata per ferite giudicate guaribili in 30 giorni. L'arrestato, inizialmente portato al carcere di Catania Piazza Lanza, dopo la convalida da parte del Gip del Tribunale etneo è stato trasferito agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

moglie picchiata dal marito bastonate alla moglie moglie bastonata dal marito