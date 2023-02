NONNETTA, RITMO! - “HO DUE AMANTI, UNO DI 34 E UNO DI 54 ANNI. FACCIAMO DEL SESSO SPLENDIDO, ALMENO DUE VOLTE A SETTIMANA” – UN'ARZILLA SIGNORA BOLOGNESE DI 83 ANNI RACCONTA LE SUE AUDACI AVVENTURE SOTTO LE COPERTE: “MI PIACE USARE GLI UOMINI, COME QUALCHE UOMO IN PASSATO HA USATO ME. SE LI PAGO? ASSOLUTAMENTE NO” - "FACCIAMO SESSO E POI GLI FACCIO UNA..."

Da “I Lunatici – Rai Radio2”

Momento imperdibile nel programma "I Lunatici", il format cult notturno di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta anche su Rai 2 nelle ore piccole. Attorno all'1.50 ha chiamato lo 063131 la signora Maria, 83 anni, di Bologna.

Si parlava di relazioni sentimentali, e la nonna sprint ha voluto raccontare la sua storia. "Io ho due amanti, uno di 34 e uno di 54 anni. Facciamo del sesso splendido, almeno due volte a settimana. Uso questi uomini, facciamo sesso e poi gli faccio una spremuta d'arancia. Non sono storie d'amore, solo fisiche.

Mi piace usare gli uomini, come qualche uomo in passato ha usato me. Se li pago? Assolutamente no! Ci diamo piacere a vicenda, anche con la prova del soffitto. Cos'è? Non posso spiegarlo, non sarebbe radiofonico. In tanti mi criticano ma sono solo invidiosi. Vorrebbero arrivarci a 83 anni come me. Il sesso è meraviglioso ad ogni età, anche alla mia. Non ci si deve mai vergognare "

