NONNETTI DA SPENNARE - A ROMA DUE ANZIANI DI 83 E 87 ANNI DEI PARIOLI SONO STATI TRUFFATI DA UN MALVIVENTE CHE HA FINTO DI ESSERE IL FIGLIO: L’UOMO HA TELEFONATO AI DUE, DICENDO DI ESSERE NEI GUAI E DI CONSEGNARE TUTTO QUELLO CHE AVEVANO IN CASA A UN DIRETTORE DI BANCA CHE SI SAREBBE PRESENTATO ALLA LORO PORTA – IL TRUFFATORE SI È FATTO CONSEGNARE GIOIELLI, OROLOGI E MONETE ANTICHE PER UN VALORE DI UN MILIONE DI EURO…

Estratto dell’articolo di Marco Juric per "la Repubblica - Edizione Roma"

ANZIANA TRUFFATA

«Mamma, papà ho un debito importante, dovete aiutarmi » . Così, con una semplice telefonata, è iniziata l’ennesima truffa ai danni di anziani. Dall’altro capo del telefono una voce camuffata di un uomo che si finge il figlio della vittima e dice di essere in difficoltà economiche. Dall’altra, in questo caso, una coppia di 83 e 87 anni dei Parioli.

truffa anziani 5

«Tra poco arriverà il direttore della banca, consegnategli tutti gli oggetti di valore. Vogliono una garanzia sul debito». Praticamente un grido di aiuto a cui i due genitori non hanno saputo dire no. O meglio, non hanno avuto il tempo di farlo. Perchè appena attaccato il telefono, il sedicente figlio si è presentato alla porta della coppia fingendosi il direttore della banca per ritirare quanto richiesto.

ANZIANA TRUFFATA

[…]

La donna ha consegnato una serie di orologi, gioielli e monete antiche. Per un valore, secondo quanto raccontato agli agenti del commissariato Villa Glori, che si aggirerebbe intorno al milione di euro. Non contento, il finto direttore incalzava la coppia a dare di più: « Non avete altro? ». Al «no» delle vittime, la fuga.

truffa anziani 2

Comportamenti che nel corso delle ore hanno insospettito i due anziani, fino a spingerli a chiamare il figlio per chiedere delucidazioni. La risposta ha gelato la coppia: «Non ero io». Da lì la denuncia e le lacrime.

[…]

