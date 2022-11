IL NONNETTO COL VIZIETTO – A CHIETI LA POLIZIA HA ESEGUITO UN BLITZ IN QUATTRO NIGHT CLUB E HA TROVATO 34 RAGAZZE GIOVANISSIME COSTRETTE A PROSTITUIRSI, TUTTE STRANIERE, DELL’EST-EUROPA – TRA I 73 CLIENTI IDENTIFICATI C’È ANCHE UN 81ENNE – DENUNCIATO UN UOMO CHE RISULTAVA ESSERE AGLI ARRESTI DOMICILIARI...

È di 73 persone identificate, fra lavoratori e clienti, e di una persona denunciata a piede libero il bilancio a seguito dei controlli eseguiti in quattro locali notturni (night club) e una struttura ricettiva della provincia di Chieti. Le persone coinvolte i clienti hanno un'età tra i 60 e 70 anni. Presente anche un 81enne e un uomo che risultava essere agli arresti domiciliari.

Gli agenti della squadra mobile della questura di Chieti diretta da Miriam D'Anastasio hanno effettuato controlli finalizzati a rilevare e contrastare il fenomeno del lavoro illecito e dello sfruttamento degli immigrati, con particolare riguardo allo sfruttamento sessuale, alla frode previdenziale, all'accattonaggio forzato e ad altre forme di lavoro illegale. L'attività è stata svolta in sinergia con il personale dell'ufficio immigrazione, della divisione di polizia amministrativa, dei Commissariati di Lanciano e Vasto e dell'Ispettorato del lavoro di Chieti.

Trovate 34 straniere tutte giovanissime

All'interno dei locali notturni sono state trovate 34 entreneuse straniere tutte giovanissime provenienti in gran parte dall'Europa dell'est, in particole Ucraina, Albania e Russia. Ai titolari delle attività sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 18.300 euro essendo stato riscontrato l'impiego di personale non in regola con le norme in materia di lavoro.

Per tre delle attività controllate è stata disposta anche la sospensione temporanea. La persona denunciata a piede libero, nonostante fosse sottoposta alla detenzione domiciliare con obbligo di permanenza in casa, è stata trovata in uno dei locali notturni.

