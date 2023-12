20 dic 2023 10:14

NONNETTO AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE - UN OTTANTENNE RINCOGLIONITO, USCITO DA CASA VICINO TRENTO PER FARE LA SPESA, SI E' RITROVATO (NON SI SA COME) IN PROVINCIA DI BERGAMO IN AUTOSTRADA CONTROMANO - L'ANZIANO PILOTA HA SCATENATO IL PANICO FRA GLI AUTOMOBILISTI E PROVOCATO ANCHE UN INCIDENTE (SENZA FERITI) - QUANDO GLI AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE LO HANNO INTERCETTATO, IL VECCHIETTO ERA IN STATO CONFUSIONALE E HA SPIEGATO DI...