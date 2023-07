13 lug 2023 19:51

IL NONNISMO UCCIDE – È ARRIVATA LA CONDANNA PER LA MORTE DI EMANUELE SCIERI, IL PARÀ TROVATO MORTO IN UNA CASERMA, A PISA, IL 16 AGOSTO 1999 - LA CORTE D’ASSISE HA CONDANNATO DUE EX CAPORALI DELLA FOLGORE, ALESSANDRO PANELLA E LUIGI ZABARA, A 26 E 18 ANNI, PER OMICIDIO VOLONTARIO IN CONCORSO. AVREBBERO PICCHIATO E FATTO SPOGLIARE SCIERI, PER POI FARLO SALIRE SULLA TORRE DI ASCIUGATURA DEL PARACADUTE, DA DOVE IL GIOVANE SAREBBE POI PRECIPITATO…