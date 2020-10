NONOSTANTE I CONTAGI STIANO AUMENTANDO, A ROMA E A LODI GLI SCAMBISTI PIÙ STRONZI SE NE FREGANO DEL RESTO DEL MONDO E PARTECIPANO A ORGE CON DECINE O CENTINAIA (NEL CASO DI LODI) DI PERSONE. UN MESE FA BLITZ IN UN LOCALE DI SCAMBISTI A TESTACCIO, MULTATI IN 60 PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME COVID…

Sessanta persone sono state sorprese all’interno del locale, nei saloni, ai tavoli e anche nelle camere a luci rosse e tutte sono state identificate. Gli agenti della polizia locale hanno multato, ovviamente, anche la responsabile per le irregolarità riscontrate e hanno disposto la chiusura del locale a luci rosse.

Un locale a luci rosse per scambisti è stato chiuso a Testaccio. Non perché non rispettasse le regole sugli incontri e sugli appuntamenti, consentiti e perfettamente in regola. Piuttosto è stato sanzionato il mancato rispetto delle regole a contrasto della diffusione della pandemia da coronavirus.

Non c'era distanziamento sociale, né ai tavoli e né soprattutto sulla pista da ballo. Sessanta persone sono state sorprese all'interno del locale, nei saloni, ai tavoli e anche nelle camere a luci rosse e tutte sono state identificate. Gli agenti della polizia locale hanno multato, ovviamente, anche la responsabile per le irregolarità riscontrate e hanno disposto la chiusura del locale.

I controlli nella zona della movida romana

Nel corso del fine settimana, in generale, i vigili hanno eseguito circa mille accertamenti amministrativi in locali pubblici ed attività commerciali nelle zone della movida romana e anche in periferia, tra cui Acilia, Infernetto, Tuscolano, Casilino.

Nel territorio del Municipio VII sono stati chiusi due locali: si tratta di un chiosco che vendeva alcolici oltre l'orario consentito e una birreria che svolgeva attività abusiva. In quest'ultimo locale sono state riscontrate irregolarità anche in materia di igiene e sicurezza alimentare e sono stati sequestrati 6 chili di alimenti privi di indicazioni su provenienza e tracciabilità.

Infine un forno in zona Centro Storico è stato chiuso perché privo dei titoli autorizzativi e per gravi carenze igieniche. Per gli assembramenti sono state chiuse alcune piazze in zona Trastevere e piazza Bologna e quattro persone sono state multate perché si sono rifiutate di indossare la mascherina.

