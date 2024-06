22 giu 2024 15:00

IL NOSTRO DESTINO È IN UN UOVO – L’OVOMANZIA È UNA DELLE PIÙ ANTICHE TECNICHE UTILIZZATE PER PREVEDERE IL FUTURO – CONSISTE NEL PRENDERE UN UOVO FRESCO, BUCARLO SULLA PUNTA E FAR GOCCIOLARE IL BIANCO IN UN BICCHIERE DI ACQUA MOLTO CALDA. L’ALBUME, COAGULANDOSI, ASSUME DELLE FORME CHE POSSONO ESSERE ANALIZZATE PER CAPIRE COSA CI ASPETTA – TRA I NAZISTELLI A PROCESSO IN GERMANIA PER UN TENTATO GOLPE, C'È ANCHE UNA DOTTORESSA ESPERTA IN OVOMANZIA…