Ferdinando Mezzelani, il grande fotografo sportivo 59enne, è grave in ospedale dopo un incidente stradale che l'ha visto coinvolto stamani sulla Colombo a Roma all’altezza di Malafede, dove vive. Mezzelani era in moto, su una Bmw Rt, quando si è scontrato con un autobus Atac della linea 709. Mezzelani è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7.30 quando Mezzelani in sella ad una moto Bmw Rt, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti, si è scontrato con un autobus della linea urbana. Il fotografo ha riportato gravissime ferite ad un arto inferiore ed è stato trasportato d'urgenza al San Camillo. Sul posto, oltre agli agenti della locale del Gruppo Mare, anche i colleghi del Gruppo pronto intervento traffico. La polizia locale del Decimo Mare sta ricostruendo la dinamica dello scontro, avvenuto intorno alle 7,30.

Il fotoreporter del Coni che aveva lavorato anche a Il Messaggero fini ai primi anni Duemila, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo e ha subìto l'amputazione di una gamba (dal ginocchio in giù). La polizia locale del Decimo Mare sta ricostruendo la dinamica dello scontro, avvenuto intorno alle 7,30.

Le sue foto iconiche che hanno fatto la storia

Testimone dello sport, con la sua fedele macchina fotografica Mezzelani ha immortalato Olimpiadi ed eventi sportivi di grande rilievo. Sua la foto della finale dei Mondiali di calcio del 2006, in cui Cannavaro alza la coppa al cielo (17 anni fa ieri), o quella di Lippi lanciato in trionfo dagli azzurri nella notte di Berlino. Testimone di svariate Olimpiadi, Mondiali, tornei di tennis come gli Internazionali di Roma. Ma ha anche "catturato" numerosi Vip nelle tribune degli stadi. Mezzelani è autore infatti anche della prima immagine di Noemi Bocchi, ospite sugli spalti di Francesco Totti: lo scatto che ha dato il via al gossip sulla liaison tra i due mentre il calciatore era ancora sposato con la showgirl Ilary Blasi. Mezzelani inoltre è un grande appassionato di moto.

