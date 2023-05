24 mag 2023 13:50

LA NOTIZIA DEL GIORNO: SGARBI MOLLA UNA POLTRONA – IL CRITICO D’ARTE UFFICIALIZZA LE DIMISSIONI DA CONSIGLIERE REGIONALE IN LOMBARDIA, INCARICO INCOMPATIBILE CON QUELLO DI SOTTOSEGRETARIO, E RIVELA: “PRIMA CHE RONZULLI DECIDESSE CHE NON ERO ADEGUATO A FARE L’ASSESSORE, HO PENSATO CHE FORSE IL RUOLO DI ASSESSORE IN REGIONE LOMBARDIA NON ERA MENO SIGNIFICATIVO E INTENSIVAMENTE UTILE DI QUELLO DA SOTTOSEGRETARIO AI BENI CULTURALI. UNA VOLTA CHE SONO RIMASTO CONSIGLIERE, DOPO DUE SETTIMANE HO PENSATO CHE…