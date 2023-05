28 mag 2023 10:10

NOTIZIE CHE LASCIANO MUMMIFICATI – IN EGITTO, VICINO AL CAIRO, SONO STATI SCOPERTI DUE DEI PIÙ GRANDI LABORATORI DI IMBALSAMAZIONE MAI RINVENUTI AD OGGI! QUESTI RISALGONO AL 300 AVANTI CRISTO, UNO ERA DEDICATO AGLI ANIMALI, L’ALTRO AGLI ESSERI UMANI – IL LABORATORIO PER MUMMIFICARE HA UNA FORMA RETTANGOLARE ED È DIVISO IN MOLTE STANZE...