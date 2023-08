23 ago 2023 10:51

NOTIZIE CHE NON LO ERANO - SE ANCHE VOI SIETE INCAPPATI NELLA STORIA DELLA MULTA DA 265 EURO PER CHI USA LE VALIGIE NEL CENTRO DI DUBROVNIK, SAPPIATE CHE SI TRATTA DI UNA SONORA STRONZATA – A SMENTIRLA È L'ENTE NAZIONALE CROATO PER IL TURISMO. CHE HA CONFUTATO LA NOTIZIA, AGGIUNGENDO CHE NON INTENDE INTRODURRE ALCUNA SANZIONE – MA ALLORA COME È NATA LA STRONZATA? TUTTA COLPA DI UN VIDEO...