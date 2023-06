11 giu 2023 12:40

NOTIZIE PER I TURISTI DI OGGI E DI DOMANI - DAL 1 LUGLIO SI PAGHERÀ IL BIGLIETTO PER L'INGRESSO AL PANTHEON, CHE È IL SITO MUSEALE PIÙ VISITATO IN ITALIA – LO HA ANNUNCIATO IL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO: “CON IL RICAVATO DEI BIGLIETTI RIUSCIREMO AD ALIMENTARE QUALCHE MENSA PER I POVERI E AD AFFRONTARE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RIGENERAZIONE DEL MONUMENTO” - IL 16 LUGLIO PARTE IL TRENO ROMA-POMPEI, REALIZZATO CON LE FERROVIE DELLO STATO: PORTERÀ I VISITATORI DIRETTAMENTE AGLI SCAVI…