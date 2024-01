UNA NOTTE DA CANI – I FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO SONO UN INCUBO PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE: PER IL WWF OGNI ANNO CINQUEMILA ANIMALI MUOIONO PER LA PAURA DEI FUOCHI D’ARTIFICIO E DEI PETARDI – IN VAL DI SUSA UN CAVALLO È STATO ABBATTUTO DOPO ESSERSI ROTTO UNA GAMBA IN PREDA ALLA PAURA, MA TANTISSIMI ANIMALI MUOIONO DI CREPACUORE E…

Negli elenchi delle vittime di capodanno non c'è Tornado, il cavallo irlandese che è morto spaventato dai botti. Non c'è neanche la cagnolina rimasta soffocata fra le maglie di una recinzione mentre scappava da quella bolgia di scintille e spari che scoppiavano sulla sua testa.

L'ha uccisa una festa. Ma gli animali non fanno testo. Non c'è posto per loro dentro ai numeri del Viminale che raccontano le cronache della guerra di San Silvestro, una baldoria di fuochi e petardi che spaccano il cielo della notte: 274 feriti, 64 minorenni, anche un bambino di sei anni. Dodici sono dovuti all'uso di armi da fuoco e 262 ai mortaretti.

[…] Son aumentati pure gli incendi provocato dai fuochi d'artificio: 703 contro 646. Ci sono proclami e divieti ogni volta, ma nessuno ferma questa follia. Anche a Buttigliera Alta, alle porte di Torino, ai piedi della Val di Susa, dove è morto Tornado, è successa la stessa cosa.

Carolina Verardo racconta che «da mezzanotte qui in paese sembrava di essere in guerra. Nonostante l'ordinanza comunale che vietava l'uso dei fuochi d'artificio, queste esplosioni, questi rumori che spaccavano le orecchie, sono continuati per almeno due ore. E dopo uno di questi botti, Tornado si è imbizzarrito. Ha fatto un balzo, poi un altro, è caduto male e si è rotto una gamba». Quando è arrivato il veterinario, ha fatto come fanno nei film, gli ha guardato il dolore negli occhi, gli ha accarezzato il collo e poi gli ha fatto una puntura per sedarlo. Ma non c'era più niente da fare, ha detto rialzandosi sopra di lui. La frattura era scomposta e non era curabile, bisognava sopprimerlo.

[…] La verità è che non tutti si divertono a Capodanno. E Tornado non è l'unica vittima di questo tipo. Secondo l'Associazione italiana di difesa degli animali e dell'ambiente sono 400 i cani e i gatti morti durante i festeggiamenti nel corso del 2023 e centinaia quelli scappati di cui non si sa più nulla: «Si tratta di un dato peggiore rispetto a quello dello scorso anno. La maggior parte di loro muore di crepacuore».

Per Elisabetta Erba, etologa del Wwf, i numeri sono anche assai più gravi: «Solo a capodanno in Italia muoiono 5mila animali a causa dei botti». Non succede, comunque, solo in Italia.

