"QUANDO I MIEI GENITORI ANDAVANO AL CINEMA, MI PORTAVANO CON LORO PERCHÉ SAPEVO TENERE LA BOCCA CHIUSA" - NEL SUO NUOVO LIBRO, "CINEMA SPECULATION", QUENTIN TARANTINO PARLA DELLA SUA INFANZIA E DI COME È NATA LA SUA PASSIONE PER IL CINEMA: "SE LA SERA MI PORTAVANO AL RISTORANTE, IN UN PIANOBAR IN UN LOCALE NOTTURNO O AL CINEMA, ERA MEGLIO CHE NON ROMPESSI TROPPO I COGLIONI. CAZZO SE ERA ECCITANTE ESSERE L’UNICO BAMBINO IN UN CINEMA PIENO DI ADULTI E SENTIRE CHE..."