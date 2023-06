UNA NOTTE DA RICCONI - VI AVANZANO 38MILA EURO? POTETE ESSERE I PRIMI AD ALLOGGIARE AL LUSSUOSO BULGARI HOTEL DI ROMA, CHE APRIRÀ QUESTO MESE A PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE – L’ALBERGO HA 114 CAMERE CON BAGNI IN MARMO, ARAZZI, STATUE, TESSUTI E TAPPETI DI LUSSO – CI SI PUÒ GUSTARE UNA VISTA STRAORDINARIA DAL TERRAZZO E TRANGUGIARE CIOCCOLATINI E PASTICCINI DELLO CHEF NIKO ROMITO - PER NON PARLARE DELLA SPA CHE…

Per più di due millenni, il mausoleo del primo imperatore di Roma, Cesare Augusto, è stato la sentinella del quartiere Campo Marzio della Città Eterna. Nel 2021 il monumento ha riaperto al pubblico dopo oltre un decennio di chiusura per restauri. Sono in fase di riprogettazione anche le aree esterne ei giardini del mausoleo e la circostante piazza Augusto Imperatore. E ora uno dei vicini di spicco della piazza è pronto per il rinnovamento poiché il Bulgari Hotel Roma aprirà questo mese.

«Questa piazza ha un significato storico e simbolico molto forte per Roma - afferma Silvio Ursini , vicepresidente esecutivo del gruppo Bulgari - Insieme al nostro hotel, c'è la rinascita di questo intero spazio per la città». Questa è la nona proprietà di Bulgari Hotels & Resorts, che il marchio gestisce in joint venture con la divisione lusso di Marriott . È un debutto significativo per Bulgari, fondata a Roma nel 1884.

Trovare la giusta posizione ha richiesto tempo e pazienza, ma alla fine ha portato a un edificio degli anni '30 dell'architetto Vittorio Ballio Morpurgo, completo di intagli, affreschi e un mosaico dell'artista Ferruccio Ferrazzi raffigurante il mito della fondazione di Roma. Già sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la struttura in stile razionalista è caratterizzata da colonne, portici e terrazze che si affacciano sul mausoleo.

Come per le altre proprietà di Bulgari, Antonio Citterio e Patricia Viel di ACPV Architects hanno curato il design e gli interni. Poiché siamo in Italia, la nostra patria, che fortunatamente ha ancora una ricchezza di artigiani - dice Ursini, . abbiamo letteralmente fatto di tutto per assumere i migliori intagliatori di legno e scalpellini».

In tutto l'hotel abbonda l'arte italiana, dai lampadari di cristallo Barovier&Toso ai mosaici tagliati a mano da FriulMosaic e dalla Scuola Mosaicisti del Friuli, che imitano le spille Bulgari d'epoca. Nel frattempo, per la Bulgari Suite, che costa circa $ 38.000 a notte, il produttore tessile veneziano Rubelli ha disegnato arazzi ispirati a una confezione di trucco Bulgari degli anni '30.

Per oltre un secolo, Bulgari si è costruito una reputazione come uno dei nomi più rispettati della gioielleria. Nel 2004 ha aperto il suo primo hotel a Milano, con l'ambizione di diventare il gruppo leader mondiale nell'ospitalità di lusso. Quasi due decenni dopo, Bulgari Hotels & Resorts è uno dei segmenti di attività in più rapida crescita di Bulgari, afferma il CEO di Bulgari, Jean- Christophe Babin , rappresentando circa il 7% delle vendite totali del marchio di proprietà di LVMH nel 2022.

Ognuna delle 114 camere, la maggior parte delle quali sono suite, presenta una tavolozza specifica, dai bagni in marmo dal pavimento al soffitto ai tappeti Altai e ai tessuti Dedar. Le aree comuni dell'hotel includono una terrazza panoramica, con vista su tutti e sette i colli di Roma, e la boutique Bulgari Dolci, dove i cioccolatini e i pasticcini dello chef Niko Romito sono disponibili in confezioni modellate come scatole di gioielli. La spa, con le sue piscine luccicanti e le colonne di marmo, ricorda le terme romane.

