NELLA NOTTE L’ESERCITO ISRAELIANO HA COMPIUTO UN BLITZ ALL’OSPEDALE DI AL-SHIFA A GAZA – UN CENTINAIO DI SOLDATI HANNO FATTO IRRUZIONE NEL PRONTO SOCCORSO IN CERCA DI TERRORISTI E SEI CARRI ARMATI SI SONO PIAZZATI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA – SECONDO L'ONU CI SONO STATI 40 MORTI – HAMAS: “NON ABBIAMO NULLA DA NASCONDERE NELL'OSPEDALE” – E GLI USA CONDANNANO L’AZIONE ISRAELIANA

(ANSA) - L'esercito israeliano sta eseguendo un'operazione mirata in un'area dell'ospedale al Shifa di Gaza: lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram. "Sulla base delle informazioni di intelligence e di una necessità operativa, le forze dell'Idf stanno portando avanti un'operazione precisa e mirata contro Hamas in un'area specifica dell'ospedale Shifa", si legge nel comunicato. "Invitiamo tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi", conclude la nota. (ANSA).

MEDIA, OLTRE 100 SOLDATI NEL BLITZ NELL'OSPEDALE AL SHIFA

(ANSA) – Oltre 100 soldati hanno preso parte al blitz di questa notte dell'esercito israeliano nell'ospedale al Shifa di Gaza: lo ha riferito alla Bbc un testimone che si trovava all'interno della struttura, Khader Zaanoun, il quale ha inoltre confermato la presenza di carri armati israeliani nel campus dell'ospedale.

"Ho visto sei carri armati all'interno dell'ospedale e più di un centinaio di soldati del commando, sono entrati nel pronto soccorso principale, alcuni soldati erano mascherati e urlavano in arabo 'non muoverti, non muoverti'", ha raccontato Zaanoun.

++ ONU, 'IERI MORTI 40 PAZIENTI IN OSPEDALE AL SHIFA' ++

(ANSA) - Quaranta pazienti sono morti nella giornata di ieri nell'ospedale al Shifa di Gaza: lo rende noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha), che cita il ministero della Sanità della Striscia.

L'Ocha aggiunge che solo uno degli ospedali a Gaza City e nel nord di Gaza è ancora operativo, sia pur a "livello minimo": tutti gli altri hanno cessato le operazioni a causa della mancanza di energia elettrica, farmaci, ossigeno, cibo e acqua, aggravata dai bombardamenti e dai combattimenti nelle loro vicinanze. Si tratta dell'ospedale al Ahli di Gaza City, precisa l'Ufficio dell'Onu per gli Affari umanitari, che ospita oltre 500 pazienti ed è l'unica struttura medica in grado di ricoverare pazienti nel nord della Striscia. "Tuttavia - sottolinea -, anch'esso deve far fronte a crescenti carenze e sfide". (ANSA).

HAMAS, 'NON ABBIAMO NULLA DA NASCONDERE IN OSPEDALE AL SHIFA'

(ANSA) - - "Non abbiamo nulla di cui aver paura o da nascondere": lo ha detto il portavoce del ministero della Sanità di Hamas, Ashraf Al-Qudra, poco dopo l'inizio del blitz delle forze israeliane nell'ospedale al Shifa di Gaza. "Ci sono solo medici, pazienti e sfollati" all'interno dell'ospedale, ha aggiunto, come riporta Al Jazeera. (ANSA).

HAMAS, 'PRONTI A ISPEZIONI INTERNAZIONALI IN OSPEDALE AL SHIFA'

(ANSA) - "Siamo pronti a ricevere tutte le istituzioni internazionali presso il complesso Al-Shifa per garantire la natura del suo lavoro medico": lo afferma su Telegram il portavoce del ministero della Sanità di Hamas, Ashraf Al-Qudra. Nel messaggio, pubblicato circa tre ore prima dell'inizio dell'operazione militare dell'esercito israeliano nella struttura, il ministero chiede inoltre "un intervento urgente per fermare l'aggressione contro il complesso di Shifa prima che si verifichi un disastro". "I cecchini dell'occupazione prendono di mira chiunque si avvicini alle finestre o alle porte dell'ospedale Al-Shifa", prosegue il portavoce, sottolineando che "i carri armati israeliani sono alle porte del complesso medico Al-Shifa". (ANSA).

++ GAZA: USA, NON VOGLIAMO VEDERE SCONTRO A FUOCO IN OSPEDALE ++

(ANSA) - "Non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale": lo ha detto un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca commentando la notizia dell'ingresso delle Forze di difesa israeliane nell'ospedale al Shifa di Gaza. Lo riporta la Bbc. "Non siamo favorevoli a colpire un ospedale dall'alto e non vogliamo vedere uno scontro a fuoco in un ospedale dove persone innocenti, persone indifese, malati che cercano di ottenere le cure mediche che meritano si ritrovano nel fuoco incrociato", ha dichiarato il portavoce.

