LE NOTTI IN BIANCO, I PEDINAMENTI, LA CLINICA CIRCONDATA: COME E' STATO CATTURATO MESSINA DENARO - PARLA SANDOKAN, IL MILITARE DEL ROS DEI CARABINIERI CHE FA PARTE DELLA SQUADRA ENTRATA IN AZIONE A PALERMO IL 16 GENNAIO - "SONO STATO UN UOMO OMBRA. HO TRASCORSO INTERE GIORNATE E INTERE NOTTI IN AUTO, ACCANTO ALLE BOTTIGLIE VUOTE CHE SI UTILIZZANO SE SCAPPA UN BISOGNO. SUL CRUSCOTTO PANINI E ACQUA, SOTTO AI SEDILI I VESTITI PER CAMBIARMI. PER TUTTI NOI DELLA CRIMOR LA MACCHINA DIVENTA LA TUA SECONDA CASA” - VIDEO