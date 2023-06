LA NOUVELLE CUISINE CONTAGIA ANCHE GLI SPACCIATORI: PURE LA COCAINA VIENE RICOPERTA DI CURCUMA - A MILANO, I CARABINIERI HANNO ARRESTATO OTTO PERUVIANI CHE IMPORTAVANO COCAINA DAL SUDAMERICA: I TRAFFICANTI NASCONDEVANO I PANETTI NELLE FODERE DEI GIUBBINI DELLE PRINCIPALI SQUADRE DEL PERÙ, E POI LI COSPARGEVANO DI CURCUMA PER INGANNARE I CANI ANTIDROGA IN AEROPORTO - I CRIMINALI UTILIZZAVANO DEI RIDER, A VOLTE IGNARI DEL CARICO "SPECIALE", PER...

La cocaina volava da Lima a Milano imboscata nel merchandising delle due «big» del calcio peruviano: il Club Universitario (26 titoli nazionali in bacheca) e il Club Alianza (25 campionati vinti), milioni di fan per entrambe, in patria e nella diaspora. Ne infilavano uno o due chili all'interno delle fodere dei giubbini con il marchio delle squadre — entrambe estranee alla vicenda — e infilati nei bagagli. I panetti venivano cosparsi di curcuma per ingannare i nasi dei cani antidroga presenti in aeroporto. E una volta nella piazza milanese, rifornivano la clientela con consegne affidate a «cavallini» travestiti da rider.

La notte tra il 7 e l'8 giugno i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto peruviani (sette in Italia, mentre uno è ancora ricercato in Sud America) […] Al vertice, una coppia di fratelli, Fernando Antonio «Davide» e Cesar Augusto «Bio» Llacsahuache Menendez, di 32 e 28 anni.

Sotto il loro comando, un contabile, due donne impegnate nell'arruolamento di corrieri via social network. I rifornimenti arrivavano con cadenza settimanale. I corrieri […] a volte erano ignari del carico «speciale», in altri casi venivano pagati, anche solo sostenendo il costo del (caro) biglietto aereo. […]

L'organizzazione comunicava attraverso sistemi di messaggistica legata ai social network o con App che trasformano i cellulari in walkie talkie, anche affidandosi ad esperti di informatica, in modo da rendere più complicate le intercettazioni e usando un linguaggio cifrato. Così, negli scambi di messaggi, ad esempio, i poliziotti diventavano «pajaritos» (uccellini) e i carabinieri «gaviotas» (gabbiani). I carichi arrivavano nascosti nei capi d'abbigliamento della squadra (giacche, giubbini, tute), recuperato e stoccato in sette appartamenti, in gran parte nella zona di via Padova.

[…] Alle consegne ai clienti finali, alcuni anche della «Milano bene», era impegnato un piccolo esercito di finti rider, che sfrecciavano per le vie della città con vestiario e borsoni in spalla in modo da non insospettire le forze dell'ordine, anche nel periodo del lockdown.

Nel corso dell'indagine, nata a fine 2019 e coordinata dai pm Leonardo Lesti e Gianluca Prisco, i militari hanno arrestato in flagranza dieci persone (altre dodici, sempre peruviane, sono indagate a piede libero) e sequestrato complessivamente 12 kg di cocaina, 4,5 kg di hashish, 1 kg di marijuana, un ingente quantitativo di paracetamolo, utilizzato come sostanza da taglio, e 10mila euro. Solo nelle ultime perquisizioni avvenuti nella notte tra il 7 l'8 giugno, sono stati inoltre scoperti altri 560 grammi di cocaina, 200 di hashish, 1,7 chili di marijuana, bilancini e materiale per il confezionamento, 1.800 euro in contanti e una pistola a salve

