2 mag 2024 14:16

NOZZE D’ORO? NO, MARRONI! - IN MESSICO UN CENTINAIO DI INVITATI A UN MATRIMONIO SI È SENTITO MALE PER UN’INTOSSICAZIONE ALIMENTARE: 80 DI LORO SONO STATI PORTATI D’URGENZA IN OSPEDALE - COME PER IL CELEBRE PRANZO DI GUBBIO (IN CUI UN COMMENSALE "SI PERDEVA LA MERDA COME LE OCHE"), ALL'ORIGINE DEL MALESSERE CI SAREBBE IL CIBO SERVITO AL BANCHETTO, PROBABILMENTE LA COLPA E' DI ALCUNI FUNGHI CHE AVEVANO UN FORTE RETROGUSTO DI "SOSTANZA CHIMICA" - VIDEO