NUDISTI, TENETE IL PESCE A RIPOSO! – IL SINDACO MANDRILLO DI SANTA MARINELLA, PIETRO TIDEI, AL CENTRO DELLO SCANDALO PER I VIDEO HOT IN MUNICIPIO, RIAPRE LA SPIAGGIA NATURISTA “SABBIE NERE”: "NUDI SÌ, MA NIENTE SESSO" - IL LUNGO ELENCO DI DIVIETI: VIETATO IMPORTUNARE O DISTURBARE “CHI SI DEDICA ALLA BUONA PRATICA DEL NATURISMO”, VIETATA “OGNI FORMA DI ESIBIZIONISMO A SFONDO SESSUALE E..."

Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per www.repubblica.it

spiaggia nudisti 1

[…] A Santa Marinella il sindaco dem Pietro Tidei ha deciso di destinare come di consueto ai naturisti una spiaggia, quella delle Sabbie Nere, la zona che va dal castello di Santa Severa alla riserva naturale di Macchiatonda. Ha fissato però in un’ordinanza regole ben precise, partendo dal “divieto assoluto di compiere atti sessuali” on the beach.

Il primo cittadino ha specificato che il naturismo “professa tra l'altro la pratica del nudismo, come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze fisiche e psichiche e che, inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti, riveste carattere sociale, è spontaneo ed educativo”. Ben venga dunque andare nudi al mare.

nudi in spiaggia

Visto che “la mescolanza tra i nudisti e coloro che non lo sono può essere causa di reciproco imbarazzo”, ha destinato però ai naturisti un tratto di arenile, accessibile fino al 30 settembre dalle ore 9 alle ore 19. E ha fissato un codice di comportamento, che vieta appunto il sesso in spiaggia e non solo.

Vietato infatti anche importunare o disturbare “chi si dedica alla buona pratica del naturismo in tranquillità”, vietata “ogni forma di esibizionismo a sfondo sessuale”, “ogni forma di voyeurismo” e vietato anche fotografare e filmare “soggetti senza il loro consenso espresso”. Nudi insomma con educazione e tenendo a bada i bollenti spiriti.

spiaggia nudisti 2