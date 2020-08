NUDO ALLA META – UN 25ENNE BENGALESE SI AGGIRA COMPLETAMENTE NUDO TRA I BAGNANTI IN SPIAGGIA A POSILLIPO E QUANDO ARRIVANO I POLIZIOTTI TENTA LA FUGA A NUOTO – IL RAGAZZO ANDAVA IN GIRO COME MAMMA L’HA FATTO ANCHE DAVANTI AI BAMBINI E NON VOLEVA SAPERNE DI ALLONTANARSI. PRIMA LI HA SPINTONATI POI SI È BUTTATO IN MARE, MA…

Un giovane di 25 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Posillipo della Questura di Napoli: si aggirava tra i bagnanti in via Posillipo completamente nudo e all'arrivo delle forze dell'ordine ha spintonato i poliziotti e ha tentato la fuga in acqua, ma è stato bloccato poco dopo.

L'episodio risale al pomeriggio di ieri, 30 luglio. Gli agenti stavano pattugliando il quartiere, nell'ambito dei servizi di routine sul territorio, quando sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno fatto loro cenno di fermarsi.

Hanno spiegato che poco distante, in spiaggia, c'era un uomo nudo che tranquillamente andava in giro tra i bagnanti, anche davanti a bambini, e non voleva saperne di allontanarsi malgrado gli inviti e le proteste degli altri presenti. I poliziotti si sono così avvicinati e, indirizzati dagli altri bagnanti, hanno subito individuato il ragazzo. Era su una piattaforma adibita a solarium, a pochi metri dalle altre persone.

Quando hanno cercato di fermarlo lui ha reagito con violenza e ha tentato di scappare; ha spintonato uno degli agenti ed è fuggito prima in mare, poi ha raggiunto un spiaggia vicina e ha provato a scappare di corsa. È stato raggiunto e bloccato subito dopo da una pattuglia del commissariato Posillipo, nel frattempo intervenuta in supporto dei colleghi già sul posto. Il giovane è stato arrestato, oltre che di atti osceni dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale per via della reazione violenta all'arrivo degli agenti e del tentativo di fuga.

