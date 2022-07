FERMI TUTTI: IL VAIOLO DELLE SCIMMIE POTREBBE TRASMETTERSI ANCHE CON LA SALIVA! - UNO STUDIO CONDOTTO A BARCELLONA HA ANALIZZATO CAMPIONI PRELEVATI DA 12 PAZIENTI CON VAIOLO DELLE SCIMMIE: IN TUTTI, E’ STATO RISCONTRATO IL DNA DEL VIRUS NELLA SALIVA, TALVOLTA CON UNA CARICA VIRALE ALTA - IN 11 PAZIENTI SU 12 IL DNA DEL VIRUS ERA PRESENTE NEL TAMPONE RETTALE, IN 10 SU 12 IN QUELLO NASO-FARINGEO, IN 9 SU 12 NELLE URINE, IN 8 SU 12 NELLE FECI, IN 7 SU 9 NELLO SPERMA - FINO A OGGI IL CONTATTO CON LE LESIONI INFETTE E’ STATA CONSIDERATA LA PRINCIPALE VIA DI TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE MA ORA…