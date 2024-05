NUN TE REGGAE PIU'! – KATE MOSS HA VOGLIA DI CARNE FRESCA: LA STAGIONATA MODELLA È STATA PAPARAZZATA IN TURCHIA CON SKIP MARLEY, IL 27ENNE NIPOTE DEL LEGGENDARIO BOB MARLEY – LA MODELLA 50ENNE È IMPEGNATA DA OTTO ANNI CON IL CONTE NIKOLAI VON BISMARCK, MA LE VOCI CHE LA COPPIA SIA IN CRISI SI RINCORRONO DA TEMPO: SONO STATI AVVISTATI ALLA SFILATA DI GUCCI A LONDRA, MA TRA I DUE C’ERA IL GELO…

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

Skip Marley kate moss

Occhi dei tabloid puntati sulle sfilate di moda nella capitale britannica, per una love story che potrebbe essere in crisi e per una che potrebbe cominciare. […] Kate Moss […] è stata fotografata a Londra accanto al suo compagno di lungo corso, il conte Nikolai von Bismarck, appena tornata da un viaggio in Turchia dove era apparsa mano nella mano con Skip Marley, nipote del leggendario Bob Marley.

Forse soltanto un gesto di affetto, quello tra la modella 50enne e il 27enne nipote dello scomparso cantante di reggae. Ma i due sembravano in grande intimità, scrive la stampa popolare inglese, sotto il palco dove lui aveva tenuto un concerto. Poche ore più tardi, Kate era seduta in prima fila al fashion show di Gucci, allestito alla Tate Modern, sulle rive del Tamigi, vicino a von Bismarck, il fotografo 37enne con cui ha una relazione da otto anni.

[…]

kate moss con la figlia lila e nikolai von bismarck

Da tempo, nota il Daily Mail, circolano voci che la coppia Kate-Nikolai sia in crisi. L’estate scorsa von Bismarck è stato ripreso dai paparazzi mentre entrava in un albergo con la modella franco-americana Camille Rowe. In gennaio, tuttavia, ha partecipato ai festeggiamenti in grande stile per il cinquantesimo compleanno di Moss. Ma la loro freddezza allo show di Gucci, prima apparizione pubblica insieme in quattro mesi, significa che il gossip su una relazione in crisi è destinato a continuare. […]

Skip Marley kate moss e nikolai von bismarck 2016 kate con il conte nikolai kate moss 43 anni e nikolai von bismarck 29 kate moss a capri con il conte nikolai kate moss 4 KATE MOSS BOTTEGA VENETA kate moss nel 1993 sfilata vivienne westwood kate moss 9 kate moss 3 lila e kate moss